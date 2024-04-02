Бойцы батальона «Тимер» записали обращение к татарстанцам после атаки БПЛА

Военнослужащие из Татарстана из батальона «Тимер» записали обращение к землякам после атаки беспилотников ВСУ Елабуги и Нижнекамска.

«Этот террористический акт был сделан, чтобы запугать, но нас не запугаешь! У укронацистов нет никаких результатов на поле боя. Мы продвигаемся вперед шаг за шагом и победа будет за нами!», – сообщили бойцы батальона «Тимер».

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.