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Бойцы батальона «Тимер» записали обращение к татарстанцам после атаки БПЛА
Военнослужащие из Татарстана из батальона «Тимер» записали обращение к землякам после атаки беспилотников ВСУ Елабуги и Нижнекамска.
«Этот террористический акт был сделан, чтобы запугать, но нас не запугаешь! У укронацистов нет никаких результатов на поле боя. Мы продвигаемся вперед шаг за шагом и победа будет за нами!», – сообщили бойцы батальона «Тимер».
Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.
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