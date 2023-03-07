Бойцы батальона «Алга» поблагодарили жителей Елабуги за помощь

Военнослужащие 3-ей роты батальона «Алга» поблагодарили жителей Елабуги за оказанную гуманитарную помощь. Видео с обращением к елабужанам опубликовано в телеграм-канале батальона.

«Хотим большое спасибо сказать городу Елабуге <…> за каждую гуманитарную помощь. Нам все приходит, все доходит, спасибо вам большое. Ваша поддержка и помощь нам очень нужны. Победа будет за нами, мы скоро вернемся», – говорит один из бойцов на видеоролике.

Напомним, по данным на конец февраля администрация и жители Елабужского района РТ отправили добровольцам и мобилизованным 70 тонн гуманитарной помощи, в том числе семь автомобилей. Помощь мобилизованным, контрактникам и добровольцам собрана на сумму более 42 млн рублей, из них 12,5 млн рублей пришлось на обмундирование и снаряжение.