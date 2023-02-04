Елабуга направила 70 тонн гуманитарной помощи мобилизованным и добровольцам в зону СВО

За весь период спецоперации администрация и жители Елабужского района РТ отправили добровольцам и мобилизованным 70 тонн гуманитарной помощи, в том числе семь автомобилей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации района.

«Жители Елабужского района не остаются в стороне от общего дела по сбору гуманитарной помощи. Коллективы районных и городских организаций присоединились к республиканской акции „Помощь рядом!“: всего было отправлено в зону спецоперации 70 тонн гуманитарной помощи, в том числе семь автомобилей. Вяжут носки, маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи и многое другое. Елабужане демонстрируют единство и консолидированную гражданскую позицию», — рассказали в пресс-службе.

Гуманитарной помощи мобилизованным, контрактникам и добровольцам собрано на сумму более 42 млн рублей, 12,5 млн рублей пришлось на обмундирование и снаряжение. Организованно 14 точечных доставок гуманитарной помощи для елабужских военных в зону СВО.

В Елабужском муниципальном районе живут 283 семьи мобилизованных, добровольцев, контрактников. В них воспитываются 127 детей возраста до семи лет, 176 детей школьного возраста и девять студентов ссузов.

В 2022-2023 годах семьям мобилизованных, добровольцев и контрактников в качестве дополнительной социальной поддержки выдано 230 транспортных карт, 560 абонементов в музеи города, 550 абонементов в спортивные объекты, 260 абонементов в кинотеатр.

Жители города организовали производство необходимой продукции для нужд елабужских военных. На сегодняшний день изготовлено и готовится к отправке 46 маскировочных сетей, 245 блиндажных свечей, 206 тактических носилок, 260 пятиточечников и 30 печек-буржуек.