Участнику спецоперации на реабилитации в Актанышском районе привезли дрова

Фото: Лейсан Газизова

В этом году в Актанышском районе продолжается доставка дров семьям военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. При поддержке руководства района для семьи Мусиных, проживающих в селе Мари-Суксы, была организована доставка дров из деревьев осины и березы. Константин Мусин, вернувшийся из зоны СВО, сам встретил грузовик с дровами у ворот.

Когда Мусиным сказали, что привезут дрова, они очень обрадовались. Ощущение того, что героя ценят и уважают на малой родине, придает Константину жизненных сил: «Глава района Ленар Зарипов сам позвонил и сказал, что дрова привезут. Большое спасибо руководителям района за заботу о нас!» — сказал он.

Фото: Лейсан Газизова

Константин был мобилизован на специальную военную операцию 28 октября 2022 года. Уже 1 января 2023 года он начал принимать участие в боевых действиях на территории Донецкой народной республики. Старшему стрелку-пулеметчику часто приходилось вступать в перестрелку, идти на штурм. В мае прошлого года он приехал в родную деревню в отпуск. Отец у него живет один, мать давно умерла.

После отпуска, вновь прибыв в зону СВО, Константина начало беспокоить здоровье. Ему сделали сложную операцию на позвоночнике, и только после реабилитации он смог встать на ноги. Сейчас Константин поправляет здоровье в родном доме, ходит на костылях и старается помогать отцу по хозяйству.

Фото: Лейсан Газизова

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Актанышского района поделился со школьниками впечатлениями о службе.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото: Лейсан Газизова

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.