Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Участнику спецоперации на реабилитации в Актанышском районе привезли дрова
В этом году в Актанышском районе продолжается доставка дров семьям военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. При поддержке руководства района для семьи Мусиных, проживающих в селе Мари-Суксы, была организована доставка дров из деревьев осины и березы. Константин Мусин, вернувшийся из зоны СВО, сам встретил грузовик с дровами у ворот.
Когда Мусиным сказали, что привезут дрова, они очень обрадовались. Ощущение того, что героя ценят и уважают на малой родине, придает Константину жизненных сил: «Глава района Ленар Зарипов сам позвонил и сказал, что дрова привезут. Большое спасибо руководителям района за заботу о нас!» — сказал он.
Константин был мобилизован на специальную военную операцию 28 октября 2022 года. Уже 1 января 2023 года он начал принимать участие в боевых действиях на территории Донецкой народной республики. Старшему стрелку-пулеметчику часто приходилось вступать в перестрелку, идти на штурм. В мае прошлого года он приехал в родную деревню в отпуск. Отец у него живет один, мать давно умерла.
После отпуска, вновь прибыв в зону СВО, Константина начало беспокоить здоровье. Ему сделали сложную операцию на позвоночнике, и только после реабилитации он смог встать на ноги. Сейчас Константин поправляет здоровье в родном доме, ходит на костылях и старается помогать отцу по хозяйству.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Актанышского района поделился со школьниками впечатлениями о службе.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»