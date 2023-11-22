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Боец СВО из Актанышского района поделился со школьниками впечатлениями о службе
В Актанышском районе продолжаются встречи с военнослужащими, пришедшими на побывку из зоны специальной военной операции. Ирек встретился с учениками и педагогами Старо-Байсаровской школы.
Школьники усердно готовились к встрече с военнослужащим и выступили перед ним с патриотическими песнями.
Ученики задали герою-односельчанину интересующие их вопросы. Солдат поделился своими впечатлениями, призвал школьников старательно учиться.
На встрече присутствовал глава сельского поселения Старое Байсарово Рамис Кадыров. Руководитель в своей речи отметил, что добросовестный, храбрый солдат — большая гордость села.
Он пожелал ему скорейшего завершения специальной военной операции и благополучного возвращения на малую родину.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Актаныша рассказал воспитанникам детсада о подвигах военнослужащих.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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