Бойцам СВО помогут с выборами, КФУ покорит ОАЭ: о чем говорили в парламенте Татарстана

Сегодня депутаты Госсовета РТ собрались на первое заседание после новогодних каникул. Омбудсмен рассказала, что за год удалось освободить несколько военнослужащих из плена, ректор КФУ похвастался, что открывает филиал в ОАЭ. Также парламентарии решили отправить в Госдуму инициативу, которая позволит бойцам СВО выдвигаться в депутаты.





Фарид Мухаметшин объявил парламентариям, что сегодня празднует юбилей их коллега Фоат Валиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фоат Валиев награжден почетным знаком «За вклад в развитие парламентаризма»

Открывая заседание, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин представил депутатам нового министра финансов – Марата Файзрахманова, который тоже пришел на сессию.

Поздравив главу Минфина с назначением, Мухаметшин объявил парламентариям, что сегодня празднует юбилей их коллега – депутат четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, директор «Алексеевскдорстроя» Фоат Валиев.

«Он поддерживает коллег, бизнес и активно работает со своими избирателями в Алексеевском районе», – отметил Председатель Госсовета и вручил юбиляру почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма».

Переходя к официальной части заседания, Мухаметшин напомнил, что в повестку внесено 22 вопроса. Как и ожидалось, она была расширена еще тремя вопросами. Один из них касался законодательной инициативы Госсовета РТ, которая будет направлена в Госдуму.

Открывая заседание, Председатель Госсовета РТ представил депутатам нового министра финансов – Марата Файзрахманова Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета сообщил, что еще два депутата попросили дать им слово в «разном». Как выяснилось, заявления захотели сделать коммунисты – Альберт Ягудин и Хафиз Миргалимов.

«Хафиз Гаязович Миргалимов, где вы?» – спросил Мухаметшин, не заметив своего коллегу в зале.

«Фарид Хайруллович, я хочу включить в «разное» три заявления фракции», – ответил ему Миргалимов.

«Вы где? Поднимите руку… Вот теперь видно, что вы в зале. С выздоровлением вас. Долго мы вас ждали. Слава богу, все хорошо. Начинаем работу», – сказал глава парламента.

Главным на сессии стал отчет министра внутренних дел по РТ Дамира Сатретдинова о деятельности полиции за прошлый год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Омбудсмену поступило более 2,5 тыс. обращений от участников СВО и их семей

Главным на сессии стал отчет министра внутренних дел по РТ Дамира Сатретдинова о деятельности полиции за прошлый год. Такой доклад МВД каждый год делает на сессии в феврале. Сатретдинов держал ответ перед депутатами Госсовета РТ впервые, так как получил должность в прошлом году. Подробнее о том, какие преступления удалось раскрыть сотрудникам правоохранительных органов, читайте в материале «Татар-информа» «Миллиарды аферистам и депортация исламистов: глава МВД РТ отчитался перед депутатами».

Также отчиталась перед депутатами Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Она сообщила, что в прошлом году татарстанцы обратились к ней 5,4 тыс. раз.

Более 2,5 тыс. обращений поступило от участников СВО и членов их семей. «Каждое обращение нами было рассмотрено в короткие сроки, предприняты максимально возможные меры, направленные на оказание содействия заявителям. Мы постоянно находились на связи с заявителями, сообщая им информацию о предпринимаемых мерах», – рассказала она.

Отчиталась перед депутатами Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сабурская отметила, что благодаря совместной работе с Минобороны РФ и федеральным омбудсменом удалось вернуть несколько соотечественников из плена, установить местонахождение ряда военнослужащих. Кроме того, решались вопросы, связанные с единовременными выплатами контрактникам.

«Продолжалась работа по оказанию содействия вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик и Украины, в том числе с региональными уполномоченными по правам человека новых регионов», – подчеркнула омбудсмен.

После доклада Сабурской ее поспешил поблагодарить депутат Расим Баксиков. «У меня нет вопроса, я хочу поблагодарить от лица семей военнослужащих, которые ко мне постоянно обращаются по поиску без вести пропавших. Спасибо за помощь, за то, что вы находите людей», – сказал он.

«Приняли решение выплачивать сотрудникам и студентам, у кого родился ребенок, по 100 тыс. рублей»

Кроме того, отчитался на заседании Казанский федеральный университет по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Информацию представил ректор КФУ Ленар Сафин.

Ленар Сафин похвалился, что университет внес вклад в демографическую ситуацию республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что в структуру университета входят зарубежные филиалы в Узбекистане и Египте. «В планах – создание филиала КФУ в Объединенных Арабских Эмиратах. С упором на образовательные программы по нефтегазовым направлениям», – сообщил депутатам Сафин.

По его словам, в прошлом году университет активно работал по обеспечению технологического суверенитета России. В результате была создана «фабрика катализаторов» совместно с группой компаний «СИБУР». «В настоящее время на производственной площадке выпускаются десятки тонн различных катализаторов. Аналогичные задачи мы планируем реализовать и в сфере нефтедобычи», – подчеркнул ректор.

Сафин добавил, что КФУ ведет активную работу и для нужд СВО. Так, запущено производство инновационного антисептического препарата на Чебоксарском объединении им. В. И. Чапаева. Уже выпущена первая партия – около тысячи тонн. В этом году готовится производство на Брянском химическом заводе. И за год планируется выпустить 10 тыс. тонн этого препарата.

Как выяснилось, университет внес вклад и в демографическую ситуацию республики. Этим достижением ректор похвалился уже в завершение своего выступления.

«Как-то на утреннем субботнем совещании Раис РТ Рустам Минниханов сказал, что рабочий день каждого руководителя должен начинаться с вопросов демографии и заканчиваться ими. Так вот, 2024-й был объявлен Годом семьи, и мы приняли решение выплачивать всем сотрудникам и студентам, у кого родился ребенок, по 100 тыс. рублей. Это стало неплохим стимулом – у студентов университета в прошлом году родились 233 малыша. В этом году мы решили продолжить эту практику», – поделился он.

Альберт Хабибуллин представил законодательную инициативу: Госсовет предложил упростить участникам СВО, которые не могут оставить места службы, выдвижение на выборы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Военнослужащие лишаются возможности подавать документы в избирательные комиссии»

Выслушав все отчеты, депутаты перешли к рассмотрению законопроектов. Депутат Альберт Хабибуллин представил законодательную инициативу, которая была поддержана и будет направлена в Госдуму. В нижней палате российского парламента отстаивать интересы Татарстана по этому вопросу будет Айрат Фаррахов.

Госсовет предложил упростить участникам СВО, которые не могут оставить места службы, выдвижение на выборы. В частности, разрешить им подавать заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты через других лиц.

Сейчас федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме такого положения не содержит. Поэтому татарстанские депутаты попросят Госдуму внести в него соответствующие изменения.

«Военнослужащие лишаются возможности подавать документы в избирательные комиссии и, соответственно, избираться депутатами», – сказал Хабибуллин.

Он уточнил, что по федеральному закону военнослужащие, проходящие службу, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты. Для этого в избирательную комиссию должны поступить их письменные заявления о согласии баллотироваться по определенному избирательному округу. Документы для выдвижения кандидат должен представить лично.

По словам Хабибуллина, этот законопроект «не просто правовая инициатива, а шаг к укреплению прав и признанию заслуг тех, кто защищает Родину».

«Участники специальной военной операции, рискуя жизнью, отстаивают безопасность страны, и наша обязанность – гарантировать их права, в том числе и избирательные. Возможность представлять документы через иных лиц – это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни. Принятие данного закона станет выражением поддержки и государственного признания их заслуг», – заметил парламентарий.

К слову, в Татарстане в этом году пройдут выборы Раиса республики и муниципальных депутатов. Руководство региона не раз заявляло о том, что на муниципальных выборах кандидатами необходимо выдвигать участников СВО.

Альберт Ягудин затронул проблему распространения бруцеллеза крупного рогатого скота, которая не обошла и Татарстан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Болезнь угрожает не только экономике республики, но и здоровью татарстанцев»

В «разном» депутат Альберт Ягудин затронул проблему распространения бруцеллеза крупного рогатого скота, которая не обошла и Татарстан. «Болезнь угрожает не только экономике республики, но и здоровью татарстанцев. Некоторые районы уже потеряли статус благополучия, перейдя в категорию неблагополучных без вакцинации», – подчеркнул он.

Парламентарий предложил проводить вакцинацию против бруцеллеза тех, кто работает с животными. Кроме того, попросил начать массовую вакцинацию животных и разработать программу поддержки фермерских хозяйств, которые потеряли поголовье скота. По мнению Ягудина, это могут быть гранты или субсидии для восстановления хозяйства после карантина.

«Хорошо, что вы поднимаете такой вопрос. Мы направим ваши предложения в соответствующие учреждения, которые занимаются этим вопросом. Вопрос непраздный, и есть реальная опасность такого заболевания», – поддержал его Фарид Мухаметшин.

Хафиз Миргалимов возмутился введением платы за вывоз снега из дворов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хафиз Миргалимов в очередной раз поднял вопрос о важности принятия закона «о детях войны». Затем возмутился введением платы за вывоз снега из дворов. «Этот вопрос касается пенсионеров. Остается ввести налог на дождь, на воздух. <…> Где взять деньги?» – заявил он.

Коммунист, как всегда, вышел за рамки регламента, на что ему указал глава парламента. «Вам было выделено три минуты, вы уже минут десять говорите», – сказал Мухаметшин.

«Тогда ваши часы неправильно показывают», – ответил ему Миргалимов, продолжив свою речь.

В завершение депутат напомнил, что в этом году празднуется 80-летие Великой Победы, и призвал воспитывать патриотов, «которые бы защищали нашу великую Родину».

«Фарид Хайруллович, исправьте свои часы», – обратился он к Мухаметшину, уходя с трибуны.

«Коллеги, я просто за регламентом слежу. Тема-то очень важная. Разве кто-нибудь не поддержит 80-летие Великой Победы? Вся страна к этому готовится. К сожалению, живых участников Великой Отечественной войны становится все меньше. Мы должны удвоить к ним свое внимание. Все будет организовано, не беспокойтесь. Говорить об этом надо, но и предложения нужно давать реальные», – подытожил Председатель Госсовета.