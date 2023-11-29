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СВО 29 ноября 2023 17:05

Бойцам из Нижнекамска выразили благодарность за достойную службу в зоне СВО

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Бойцам из Нижнекамска выразили благодарность за достойную службу в зоне СВО
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В адрес администрации Нижнекамска поступило благодарственное письмо. Командир войсковой части 41869 полковник Т. Манукян объявил благодарность нижнекамцам, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

Как говорится в письме, нижнекамцы достойно выполняют свой воинский долг, мужественно переносят все тяготы службы и являются примером для сослуживцев и надежными защитниками Отечества.

«Благодарю вас за воспитание и надеюсь, что в дальнейшем они всегда будут надежной опорой для вас и достойными гражданами своей Родины», — сказано в тексте письма.

Благодарственное письмо передадут родителям военнослужащих.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы отправили бойцам СВО личные посылки, тепловизоры и печи.

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#спецоперация
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