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Нижнекамцы отправили бойцам СВО личные посылки, тепловизоры и печи
Сегодня в зону СВО для нижнекамских бойцов отправили очередной груз гуманитарной помощи весом примерно 1,5 тонны. В состав гуманитарного конвоя вошли личные посылки, тепловизоры, запчасти, печи.
Такие посылки военнослужащие очень ждут, ведь собирали их, в первую очередь, жены и матери солдат. Поэтому десятки коробок, бережно упакованных, сегодня отправятся на передовую.
«Я супруга мобилизованного, ждем ребят второй год. Посылки стараемся отправлять ежемесячно, стараемся поставить на поток», — говорит жена военнослужащего Гульнара.
Всякий раз военнослужащие с нетерпением ждут посылок. Это своеобразный привет с Родины. Домашние заготовки, теплые вещи, письма со словами любви радуют как ничто другое.
«Большинство грузов — личные посылки, тепловизоры, запчасти, личные посылки от жен, матерей для моих товарищей. Это минимум как свадьба, очень приятно получать посылки, детские письма», — говорит военный с позывным Кандагар.
Эта отправка была организована при поддержке депутата Госдумы РФ Айдара Метшина.
«К нам обратился Айдар Раисович Метшин с просьбой помочь выделить транспорт. Мы сразу же откликнулись на его просьбу. Это наша общая задача — помогать ребятам, которые защищают интересы нашей страны», — рассказал главный механик организации «Реновация» Ильнар Гимадиев.
Уже через пару дней гуманитарный груз будет доставлен в зону СВО и передан бойцам.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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