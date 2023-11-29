Нижнекамцы отправили бойцам СВО личные посылки, тепловизоры и печи

Сегодня в зону СВО для нижнекамских бойцов отправили очередной груз гуманитарной помощи весом примерно 1,5 тонны. В состав гуманитарного конвоя вошли личные посылки, тепловизоры, запчасти, печи.

Такие посылки военнослужащие очень ждут, ведь собирали их, в первую очередь, жены и матери солдат. Поэтому десятки коробок, бережно упакованных, сегодня отправятся на передовую.

«Я супруга мобилизованного, ждем ребят второй год. Посылки стараемся отправлять ежемесячно, стараемся поставить на поток», — говорит жена военнослужащего Гульнара.

Всякий раз военнослужащие с нетерпением ждут посылок. Это своеобразный привет с Родины. Домашние заготовки, теплые вещи, письма со словами любви радуют как ничто другое.

«Большинство грузов — личные посылки, тепловизоры, запчасти, личные посылки от жен, матерей для моих товарищей. Это минимум как свадьба, очень приятно получать посылки, детские письма», — говорит военный с позывным Кандагар.

Эта отправка была организована при поддержке депутата Госдумы РФ Айдара Метшина.

«К нам обратился Айдар Раисович Метшин с просьбой помочь выделить транспорт. Мы сразу же откликнулись на его просьбу. Это наша общая задача — помогать ребятам, которые защищают интересы нашей страны», — рассказал главный механик организации «Реновация» Ильнар Гимадиев.

Уже через пару дней гуманитарный груз будет доставлен в зону СВО и передан бойцам.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону