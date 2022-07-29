news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 июля 2022  11:10

Богомаз объяснил громкие хлопки в Брянской области ответным ударом по территории Украины

news_top_970_100

Вооруженные силы России нанесли ответный удар после обстрела ВСУ Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», — подчеркнул он.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли населенный пункт Сачковичи. Жертв выявлено не было, однако в селе была повреждена линия электропередачи.

Российские приграничные территории регулярно подвергаются обстрелам после начала спецоперации на Украине. О ее проведении 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

#спецоперация #обстрел #вооруженные силы рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100