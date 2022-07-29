Брянский губернатор рассказал о повреждении ЛЭП после удара ВСУ по селу Сачковичи

Украинские войска вновь обстреляли территорию Брянской области. На этот раз пострадал населенный пункт Сачковичи, где снаряд повредил линию электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи», — сообщил он.

Богомаз добавил, что, помимо этого, разрушений не обнаружено, нет и пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Приграничные регионы России начали подвергаться обстрелам со стороны ВСУ после начала военной спецоперации на Донбассе, о которой объявил 24 февраля Президент РФ Владимир Путин.