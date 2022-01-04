Что будет с рублем, вкладами и ипотекой: Финансовый прогноз-2022

Стоит ли ожидать потрясений в 2022 году на валютном рынке, какая ситуация может сложиться на рынке жилья, во что лучше вложить деньги в интервью ИА «Татар-информ» рассказал профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох.

«Экономических предпосылок к масштабной девальвации нет»

– Игорь Анатольевич, основной вопрос, который волнует многих – будет ли в 2022 году девальвация? Мы три раза проходили эти циклы и настороженно ждем: может ли рухнуть рубль снова? Есть такая вероятность?

«Никаких предпосылок для того, чтобы мировая экономика и российская скатилась в жесткий кризис, пока нет» Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

– Вероятность существует всегда. Но я предполагаю, что в будущем году эта вероятность достаточно мала. Никаких предпосылок к этому нет. Все масштабные девальвации проходили на фоне глобальных финансовых кризисов. Это было в 1998-м, 2008-м и 2014 году на фоне резкого изменения цен на основные экспортные российские товары, на фоне резкого экономического спада во всем мире. В 2022 году такого, вроде бы, не ожидается. Никаких предпосылок для того, чтобы мировая экономика и российская скатилась в жесткий кризис, пока нет.

– Но наша валюта очень сильно зависит от геополитических решений.

– Конечно. Тут, к сожалению, заранее ничего предсказать нельзя. Поэтому я и говорю, что вероятность есть всегда.

– В том числе, если будут ужесточаться санкции со стороны Запада?

– Геополитические проблемы существуют, и невозможно предсказать, как они аукнутся в наступающем году. Поэтому, если вдруг резко обострится геополитическая ситуация, если будут введены новые санкции, не дай Бог, начнется какое-то военное противостояние, последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Будем надеяться, что этого не произойдет. А чисто экономических предпосылок к масштабной девальвации нет.

Однако даже когда ничего особенного не происходит, в течение года тот же курс рубля может повышаться-понижаться в пределах 10-15%. Это нормальное состояние, не нужно рассматривать это как нечто сверхъестественное.

Игорь Кох: «В течение года тот же курс рубля может повышаться-понижаться в пределах 10-15%. Это нормальное состояние, не нужно рассматривать это как нечто сверхъестественное» Фото: media.kpfu.ru

«Если ситуацию отпустить только на волю рынка, то, может быть, доллар был бы по 60 рублей»

– А есть у рубля потенциал для укрепления?

– Такие возможности у рубля есть. На протяжении почти 20 лет рубль немножко недооценен: его курс по отношению к зарубежным валютам немного занижен.

Но существенное укрепление рубля, на самом деле, это нехорошее явление в целом для экономики. Потому что более сильный рубль будет означать меньшую конкурентоспособность российской промышленности, российских производителей по сравнению с иностранными. Наши собственные товары станут дороже, потому что на их производство тратятся рубли, а импортные товары, наоборот, станут дешевле. Поэтому для поддержания и стимулирования российского производителя и защиты нашего внутреннего рынка курс рубля поддерживается чуть-чуть заниженным.

Если ситуацию отпустить только на волю рынка, то, наверняка, курс рубля был бы выше, чем сейчас. Может быть, у нас доллар был бы не по 73-74 рубля, а по 60 рублей. Но это было бы крайне невыгодно с точки зрения экономики в целом.

«Если ситуацию отпустить только на волю рынка, то, наверняка, курс рубля был бы выше, чем сейчас. Может быть, у нас доллар был бы не по 73-74 рубля, а по 60 рублей» Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

– Но ведь Центробанк говорит, что не регулирует курс валют, он в режиме плавания, то есть устанавливается как раз по воле рынка.

– Безусловно, прямого вмешательства в курсообразование Центральный банк обычно не допускает. Но, тем не менее, Центральный банк покупает валюту для золотовалютных резервов и Правительство покупает валюту для формирования Фонда национального благосостояния. То есть, фактически, они создают избыточный спрос на иностранную валюту.

Плюс на курс рубля влияют еще и различные ограничения в международной торговле. Часть товаров, которые мы, может быть, приобретали за иностранную валюту, просто запрещены к ввозу, соответственно, мы валюту на них не тратим. А это способствует укреплению рубля.

Непрямые методы контроля над валютным курсом все равно существуют. Понятно, что Центробанк каждый день не выходит на биржу и не регулирует спрос и предложение. Однако контроль все равно сохраняется.

«Темпы роста ипотечного кредитования будут намного ниже, чем были»

– Давайте продолжим разговор про Банк России. В этом году он семь раз повышал ключевую ставку и к концу года зафиксировал ее на уровне 8,5%. Это означает, что кредит теперь будет получить сложнее? По вашему мнению, как будет развиваться кредитование?

– Если говорить о кредитовании в розничном секторе – то есть физических лиц, – то, скорее всего, темпы прироста заложенности будут ниже, чем в 2020-м и 2021 году. Во-первых, потому что процентные ставки повысились и люди будут аккуратнее брать кредиты, а во-вторых, предыдущие несколько лет темпы роста кредитования физических лиц были очень высокими.

«Если говорить о кредитовании в розничном секторе – то есть физических лиц, – то, скорее всего, темпы прироста заложенности будут ниже, чем в 2020-м и 2021 году» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Суммарная задолженность населения росла очень активно. И сейчас, я думаю, настала такая ситуация, что очень многие потенциальные заемщики даже при желании не смогут получить кредиты, просто в силу высокой закредитованности. Тем более, Центральный банк постоянно ужесточает политику по отношению к тем банкам, которые предоставляют кредиты уже закредитованным заемщикам. Сейчас предоставлять кредиты закредитвоанным заемщикам невыгодно с точки зрения банковского регулирования. А те граждане, которые кредитами не пользуются, они, скорее всего, и не будут пользоваться в новом году.

В 2022 году темпы прироста кредитного портфеля по физическим лицам будут снижаться. Я думаю, он все равно будет расти, но более медленными темпами. Не так быстро, как в последние четыре года. Каждый год рост происходил примерно на 15-20% – это совершенно неприемлемо.

– А замедление в ипотеке будет?

– Вероятно, да. Во-первых, ставки высокие, во-вторых, цены. За последние два года произошел очень быстрый рост цен, соответственно, и доступность, и привлекательность недвижимости снизилась. Я думаю, темпы роста ипотечного кредитования тоже будут намного ниже, чем были.

– В Казани квартиры стали очень дорогими. Если спрос будет меньше, возможно, что и цены на жилье будут снижаться?

– Да, вполне вероятно, что цены снизятся. Сложно спрогнозировать на сколько. Не думаю, что это будет какой-то сильный обвал. Как правило, в таких ситуациях происходит приостановка активных продаж на рынке. Когда падает спрос, застройщики оставляют предложение в тех же ценах, но продать не могут. Если раньше они продавали много и быстро, то в такой ситуации будут продавать медленно и долго.

– И, если будут «придерживать» квартиры, то цены будут поддерживаться на каком-то определенном уровне?

«Вполне вероятно, что цены снизятся. Сложно спрогнозировать на сколько. Не думаю, что это будет какой-то сильный обвал» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Так оно и бывает: цена не снижается, но количество сделок на рынке резко падает. Так происходит обычно в аналогичных случаях. После резкого роста цен, после снижения платежеспособного спроса бывает такой эффект. Снижение цен маловероятно, а приостановка активности — это вполне вероятно.

«Пока ставки по вкладам не достигают уровня инфляции»

– С другой стороны с ростом ключевой ставки растут проценты по депозитам. Станут ли более привлекательными вклады?

– Повышение ключевой ставки стимулирует интерес к вкладам, и ставки по ним сейчас растут практически во всех банках. Но пока ставки по вкладам не достигают уровня инфляции. Сверх инфляции заработать ничего нельзя. И это не способствует привлекательности.

Кроме того, с 2021 года проценты по вкладам физических лиц стали облагаться налогом, соответственно, это еще больше снижает привлекательность.

В прошлом году прирост средств на счетах физических лиц происходил только за счет эскроу-счетов и остатков на текущих счетах, а сумма средств на срочных депозитах уменьшилась. Правда, нужно сказать, что это было в условиях очень низких ставок, которые существовали в начале года. Сейчас, вполне возможно, что ситуация поменяется и, может быть, произойдет какой-то приток.

«Повышение ключевой ставки стимулирует интерес к вкладам, и ставки по ним сейчас растут практически во всех банках. Но пока ставки по вкладам не достигают уровня инфляции» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Тут еще накладывается снижение реальных доходов населения, то есть люди больше тратят и меньше сберегают. В общем, будем надеяться, что приток вкладов будет. Не думаю, что он будет очень большим, но он будет.

- Если у человека есть свободные деньги, как лучше ими распорядиться? Положить дома под матрас, отнести в банк, вложить в недвижимость или ценные бумаги?

– Дома оставлять смысла не имеет в любом случае.

Выбор инструмента для инвестирования зависит от того, какой суммой обладает человек, на какой период он собирается ее инвестировать и от прочих условий, поэтому здесь абсолютных рекомендаций быть не может. Для каждой ситуации будет свой вариант действий. Но, в любом случае, нужно выбрать какой-то из них. Самый простой – банковские вклады. Более сложный, требующий все-таки определенной квалификации, понимания, – это ценные бумаги. Для начала – облигации федерального займа, которые дают доходность чуть выше, чем банковские вклады и столь же надежны.

Недвижимость вряд ли в этом году будет слишком привлекательна. Вряд ли мы будем видеть такой же рост цен, как в предыдущие годы. Тем не менее, если вы собираетесь вложить деньги с расчетом на 20-30 лет, тогда и недвижимость может быть вполне приемлемым вариантом.

Для более мелких сбережений и не таких долгосрочных, конечно, основном вариантом являются банковские депозиты и ценные бумаги. Но в ценные бумаги я все-таки рекомендую вкладывать людям, которые более или менее понимают, что это такое, и имеют возможность самостоятельно принимать решения, чтобы не получалось так, что вы вкладываете в то, что сами не понимаете.

«Для более мелких сбережений и не таких долгосрочных, конечно, основном вариантом являются банковские депозиты и ценные бумаги» Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

«МММ» никого ничему не научило»

– Есть мнение, что как раз из-за низких процентных ставок люди стали вкладывать деньги в пирамиды, которые потом рухнули, наиболее известная из них родилась в Татарстане – это «Финико». Можно списать это на финансовую неграмотность? И после громких разоблачений стоит ли ожидать, что пирамиды исчезнут, а люди перестанут доверять мошенникам?

– Пирамиды – это в первую очередь порождение финансовой безграмотности. Потому что именно финансово неграмотного человека легко облапошить, рассказать все, что он хочет услышать, и забрать у него деньги. Финансово грамотного человека, к сожалению для организаторов пирамид, облапошить очень сложно. Поэтому финансовая неграмотность — это питательная среда для организаторов пирамид.

Что касается возможности того, что пирамид станет меньше или они исчезнут. Меньше их, возможно, станет на какое-то время после череды громких дел, разоблачений в СМИ. На какое-то время и сами организаторы притихнут, и люди будут немного напуганы, станут более аккуратно относиться к подобным финансовым предложениям.

Но пройдет какое-то время, и все начнется заново. Мы все прекрасно помним «МММ» и другие пирамиды 1990-х. Это никого ничему не научило, и те же люди снова вкладываются в какие-то новые пирамиды. К тому же подрастает новое поколение, которое еще не сталкивалось с этим явлением, оно снова наступает на те же грабли. Было бы наивно ожидать, что пирамиды исчезнут навсегда. Нет, они будут существовать, и нужно просто повышать финансовую грамотность населения для того, чтобы человек мог сопротивляться, мог ответственно относиться к своим деньгам, мог распознавать финансовые пирамиды и обходить их стороной.