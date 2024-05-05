«Бог пришел на землю, чтобы вернуть человека на небо»: как православные встретили Пасху

Ближе к полуночи в главном православном храме республики собрались сотни верующих

Евангелие на Литургии прочли на двенадцати языках

Во всех православных храмах Татарстана сегодня ночью верующие встречали один из главных праздников – Воскресение Христово. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил Пасхальную службу в соборе Казанской иконы Божией Матери. Ближе к полуночи в главном православном храме республики собрались сотни верующих. Многие принесли на освящение куличи и крашеные яйца. Кто-то пришел заранее, чтобы исповедаться и причаститься в эту праздничную ночь.

Здесь объединилось сразу несколько Богослужений, начались они за полчаса до полуночи: сначала полунощница, после которой последовала пасхальная заутреня и Божественная Литургия.

Во время полунощницы Святую Плащаницу внесли в алтарь и положили на престол, где она оставалась до начала Пасхи.

Особенность Пасхальной службы в том, что в этот день облачения священников – мрачных черных цветов на протяжении Великого Поста – наконец сменяются на белые. Еще одна особенность – Евангелие на Литургии будут читать на 12 разных языках: греческом, латыни, татарском и других.

В этот день облачения священников – мрачных черных цветов на протяжении Великого Поста – наконец сменяются на белые

«Главное, чтобы человек нашел свой путь к Богу»

До начала праздника Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл пообщался с журналистами и передал свои поздравления жителям республики. Отвечая на вопрос о том, что самое главное в этом празднике, он рассказал одну историю.

«Примерно сто лет назад были модные популярные антирелигиозные диспуты. Проводил их тогда нарком просвещения Луначарский. И стороне церковной никогда не давали высказаться. Один из таких диспутов проходил в политехническом музее в Москве, в зале было больше тысячи человек. И позвали туда епископа Иллариона Троицкого. И вот все говорят, что Бога нет, и обращаются к нему: “Владыка, вам же нечего сказать?”. Оставалась всего одна минута для выступления, тем не менее, он вышел на трибуну и сказал: “Христос Воскресе”. И весь зал ему ответил: “Воистину Воскресе”», – рассказал архиерей.

Владыка Кирилл объяснил, что смысл праздника заключается именно в этих двух словах, потому что это – смысл нашей жизни.

«Бог пришел на землю, чтобы вернуть человека на небо, и сегодня мы молитвенно, духовно ликуем и торжествуем, потому что мы не лишены этого неба, как было раньше, а имеем возможность вернуться к Богу. Главное, чтобы человек нашел свой путь к Богу. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы нашли эту дорогу к Творцу», – сказал митрополит.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл пообщался с журналистами и передал свои поздравления жителям республики

Правящий архиерей добавил, что Господь создал человека для того, чтобы он трудился, радовался и наслаждался жизнью.

«Желаю, чтобы этот замысел осуществился, чтобы люди нашли дорогу к Творцу и уже никогда с нее не сходили. Поздравляю всех с этим праздником. Жертва Сына Божьего принесена за искупление грехов всего человечества, и мы сегодня имеем эту благословенную, радостную счастливую возможность быть рядом с Богом, вернуться в отеческие объятья нашего Творца», – пожелал всем митрополит Кирилл.

«Раньше только единицы могли попасть на святую землю в Иерусалим»

Митрополит напомнил, что накануне днем, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сошел Благодатный огонь. В Казань святыню доставят уже сегодня в четыре часа вечера. Ее встретят в Казанском соборе, после чего здесь же начнется Великая Пасхальная вечерня. Каждый желающий сможет получит Благодатный огонь, для этого необходимо принести лампады.

«Удивительно, раньше и помыслить было нельзя – только единицы могли попасть на святую землю, в Иерусалим. Тем более, на схождение Благодатного огня, а сегодня такая возможность, хоть и чуть ограничена, но есть. При большом желании туда можно добраться», – рассказал владыка.

Правящий архиерей добавил, что дома огонь нужно стараться сохранить на протяжении всего года. Так же, как он горит в храме Гроба Господня.

Ровно в полночь начался крестный ход

Владыка прошел в храм и началась служба, а ровно в полночь – крестный ход. Из собора вышли алтарники с хоругвиями, вслед за ними – прихожане. Несмотря на холодную ночь, все терпеливо и с особым воодушевлением и трепетом ждали, когда из храма выйдет владыка Кирилл. Они держали в руках свечи и лампады, бережно укрывая их от ветра.

И вот из храма начали выходить священнослужители, вслед за ними вышел и митрополит. Зазвенели колокола и начался крестный ход. Участники шествия обошли собор и вернулись к его центральному входу. В этот момент колокола замолкли и началось радостное пение тропаря: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

По традиции в этот момент владыка трижды торжественно провозглашает: «Христос Воскресе!». Он радостно и громко произносил главное пасхальное приветствие, а люди отвечали ему: “Воистину Воскресе!”. Один из разов владыка произнес пасхальный возглас на татарском: «Мәсих Терелде!» – прихожане заулыбались.

После этой традиционной части крестного хода двери собора отворились и люди вернулись внутрь, где продолжилась праздничная служба. Этот момент службы символизирует то, как усыпальница Спасителя оказалась открыта, а сам он воскрес из мертвых.

«Сын, сам напросился, сказал, что здесь – настоящий праздник»

«Я не могла пропустить эту службу, ведь это – один из самых святых дней в году» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На сегодняшней праздничной службе было очень много молодежи – люди пришли семьями, многие с детьми.

Прихожанка Снежанна Альмухамедова пришла с подругой и дочкой.

«Я не могла пропустить эту службу, ведь это – один из самых святых дней в году. В этот день воскрес Христос – это большое чудо. Я стараюсь и на другие праздники приходить. Вообще, я живу не рядом с Казанским собором, но решила прийти именно сюда», – рассказала Снежанна



Практически полным составом пришла большая семья Екатерины Башуровой.

«Мы оставили дома только совсем маленьких детей. А вот сын, он постарше, сам напросился, сказал, что здесь – настоящий праздник. Мы вообще обычно ходим на Пасху в храм рядом с домом, но уже второй раз приходим сюда, здесь особенно праздничная атмосфера», – поделилась Екатерина.

Предшествовали празднику Пасхи Великий пост и Страстная седмица. Только сегодня верующие, соблюдавшие ограничения в еде в течение семи недель, смогут разговеться – отведать традиционные куличи и крашеные яйца.

Только сегодня верующие смогут разговеться – отведать традиционные куличи и крашеные яйца

Празднование Пасхи продолжится 40 дней и завершится еще одним праздником – Вознесением Господнем. Это день, когда Христос вознесся на небо после воскрешения.