«Бог дал мне второй шанс, чтобы я сделал то, чего не успел раньше»: как в Челнах ветерану СВО вернули слух после тяжелого ранения

Артур Барабанов из Нижнекамска ушел на СВО и получил там тяжелые ранения. После одного из них у него наступила почти полная глухота в правом ухе. В Центре реабилитации слуха Челнов ветерану восстановили полноценный слух, сделали это с помощью собственных тканей бойца. О том, как это было, и о работе уникального для РТ центра узнал «Татар-информ».





«Ранение было тяжелым, прогнозы – неутешительными, но случилось чудо»

Житель Нижнекамска Артур Барабанов работал сварщиком на заводе по производству металлоконструкций. Осенью 2022 года, как только началась частичная мобилизация, он получил повестку.

«От мобилизации я не прятался – это же наш долг. Если мы не остановим кровопролитие, потом туда пойдут наши дети. Не хочется, чтобы они видели этот ужас», – уверен он.

У Артура было три дня, чтобы собраться и явиться в пункт сбора. Через пару месяцев он уже оказался на Донбассе. Боец участвовал в освобождении поселков Красногоровка, Веселое, Новоселовка на Авдеевском направлении. Весной 2023 года рота, в которой служил Артур, участвовала во взятии Авдеевского коксохимического завода.

«В ноябре мы уходили с позиции, и тут с бровки завода сработал польский миномет. Выхода мины не было слышно. Снаряд разорвался, мне оторвало ноги, было много осколочных ранений, засыпало глаза, меня оглушило – в ушах стоял дикий звон», – вспоминает ветеран.

Рядом оказался земляк из Нижнекамска с позывным Охотник. Его тоже ранило, но он перевязался, подбежал к раненому Артуру, вызвал подкрепление и эвакуацию.

«В течение получаса я уже был в полевом госпитале, откуда меня отправили в тыл. Я был в коме. Прогнозы были неутешительные, но случилось чудо, и я пришел в себя», – вспоминает Артур Барабанов.

Лечение и реабилитация продлились больше полугода. За это время Артур побывал в разных госпиталях – в Ростове-на-Дону, в Москве. Ему выдали протезы и восстановили зрение в одном глазу. После этого он наконец вернулся домой в Нижнекамск.

Ухо восстановили из собственных тканей пациента

«Многое было сделано, но здоровье предстояло восстанавливать дальше. Я перенес шесть операций и хотел немного отдохнуть. Однако в прошлом году у меня началось заражение в правом ухе. Дело в том, что при взрыве у меня лопнула барабанная перепонка, а значит, без чистки различные инфекции имели едва ли не прямой доступ в мозг», – объяснил Артур.

В сентябре 2025 года по направлению лора мужчина оказался в Центре реабилитации слуха в Набережных Челнах.

«Пациент обратился к нам с жалобами на снижение слуха и гнойные выделения из правого уха. Помимо разрыва перепонки, у него были травмированы наружный слуховой проход, среднее ухо и слуховые косточки. Диагностировано снижение слуха второй-третьей степени. Это большое снижение, но не глухота», – объяснил «Татар-информу» главный врач ЦРС Раиль Шакирзянов.

Врачи очистили ухо от выделений и предупредили Артура: через полгода придется делать восстановительную операцию. 31 марта настал день Х.

Операция проводится так: хирург делает разрез за ухом, в заушной складке. Через разрез он берет два материала для восстановления барабанной перепонки: надкостницу с площадки сосцевидного отростка за ухом и кусочек хряща из ушной раковины. Эти ткани используют как заплатку. Затем разрез зашивают, а в ухо помещают поддерживающие тампоны для заживления.

«Дефект замещается собственными тканями пациента. Операцию проводят с помощью микроскопа и под местным наркозом с потенциированием. Тампоны служат для правильного формирования слухового прохода, перепонки и элементов среднего уха. На шестой-седьмой день удаляются швы на заушной ране, а на десятый день после вмешательства убирают тампоны из слухового прохода», – объяснил Раиль Шакирзянов.

По его словам, постоперационная рана у Артура заживает хорошо. В течение полугода-года лоскут должен окончательно прижиться, а перепонка начнет работать. Слух значительно улучшится, но не будет идеальным. Артуру предстоит наблюдаться в Центре слуха каждые два-три месяца на протяжении года.

Конечно, есть и ограничения. После операции:

нужно избегать попадания воды в ухо;

нельзя ходить с постоянно заткнутым ухом – надо, чтобы кислород поступал и помогал прижиться лоскуту;

надо избегать шумных и грязных производств;

не стоит носить наушники.

Фото из личного архива Раиля Шакирзянова

Как работает Центр слуха в Челнах

«Мы оперируем до 300 человек в год с различными гнойными заболеваниями среднего уха. В основном пациенты сталкиваются с такими же повреждениями, как и наш герой, но получают их по другой причине. У него же была травма минно-взрывного характера, а люди приходят с запущенными гнойными отитами. С детства, например, у них плохо дышит нос, что дает осложнения на ухо», – рассказал Раиль Шакирзянов.

ЦРС ведет четыре основных направления:

1. Аудиологический скрининг второго этапа новорожденных детей.

В Республике Татарстан такая диагностика проводится в двух медучреждениях – в ДРКБ в Казани и в Центре слуха в Челнах.

«Если на первичном скрининге в роддомах заподозрено, что у ребенка есть снижение слуха, то его отправляют на второй этап. Мы определяем степень снижения слуха, а далее направляем родителей с малышами в федеральные центры для кохлеарной имплантации и слухопротезирования», – объяснил глава ЦРС.

На смежной с центром территории находится школа №88 для детей со сниженным слухом. Между школой и центром осуществляется уникальное межведомственное взаимодействие. Сотрудники центра курируют учеников этой школы совместно с сурдопедагогами.

2. Оказание сурдологической помощи взрослому населению.

В Центре реабилитации слуха дается экспертное заключение для решения вопроса о том, какая степень инвалидности по слуху должна быть дана человеку.

3. Стационар для взрослых с 18 лет.

Стационар рассчитан на десять коек.

4. Льготное слухопротезирование ветеранам труда и труженикам тыла.

«Бойцы СВО не являются льготниками по слухопротезированию. Они получают протезы через Фонд социального страхования. Что касается нашей работы с ветеранами, то в медицинском центре мы организовали "зеленый коридор" для них. Ветераны получают высокоспециализированную медицинскую помощь», – добавил главврач.

В прошлом году в Центре реабилитации слуха порядка 150 бойцов специальной военной операции прошли консультации сурдолога. Десять человек были прооперированы.

«Я будто прозрел, если можно так сказать о слухе»

«Врачи – великие люди и настоящие волшебники. Не передать словами то тепло и ту заботу, которой меня окутали. У меня было ощущение, будто я в детском лагере. Низкий вам поклон, уважаемые медики», – сказал ветеран СВО.

По собственному признанию, Артур испытал потрясающие эмоции, когда врачи извлекли поддерживающие тампоны из уха.

«Я будто прозрел, если можно так сказать о слухе. Это стимул к дальнейший жизни. Врачи говорили, что с такими ранениями не выживают. Меня уберег Господь Бог. На фронте, когда ты идешь на боевую задачу, ты не перестаешь молиться. В каждом блиндаже у нас были иконы и Коран. Без Всевышнего нельзя не только на передовой, он нас защищает и направляет в любом месте», – уверен мужчина.

Артур думает, что остался в живых для того, чтобы сделать всё то, что не успел ранее. Он выучился на права, фонд «Защитники Отечества» вручил ему машину на ручном управлении. Ветеран поступил в Нижнекамский политехнический колледж на техника и стремится затем получить высшее образование.

«Я всегда хотел крепкую семью. У меня не получилось ни в первый, ни во второй раз. Сейчас Бог дал мне третью жену. Ей 37 лет. В детстве ей поставили диагноз ‘’бесплодие’’, она никак не могла забеременеть. Случилось чудо, и сегодня мы ждем ребенка – девочку. Получается, что Всевышний наградил ее за святое дело – за то, что приняла меня таким, какой я есть, с моими проблемами со здоровьем», – заключил Артур Барабанов.

Фотографии предоставлены Артуром Барабановым