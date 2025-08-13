Боевые награды бавлинского сапера: путь ветерана СВО от Белгорода до Авдеевки

Бавлинцы продолжают стоять на защите рубежей Родины, выполняя свой воинский долг. Среди них – 36-летний ветеран СВО с позывным Рена. Из-за тяжелого ранения его служба завершилась, и он вернулся к мирной жизни, но путь, который он прошел, навсегда останется в памяти.

Свою службу Рена начал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Повестка не стала для него неожиданностью – он воспринял ее как вызов и пошел, понимая, что нужно защищать Родину. После боевого слаживания в Казани он оказался в Белгородской области в должности старшего сапера – старшего группы минирования и разминирования.

«Мы занимались минированием и разминированием полей, обеспечивали безопасное продвижение части. Главным для меня как сапера было дойти до цели, выполнить задачу и вернуться живым. Нужно понимать, что это война, и бывало, что уже в душе прощался с родными, с жизнью», – рассказывает он.

Срочную службу Рена проходил в 2007–2009 годах в танковых войсках. От службы не прятался.

«Мужчина должен отдать долг Родине», – убежден он.

Армия, по его словам, воспитала серьезность, выдержку, упорство. Примером мужества стал и его отец, Рустам Хазгалиевич, воевавший в Афганистане в 1985–1987 годах.

О времени на передовой боец говорит спокойно, но признается – тяжелее всего было терять боевых товарищей. В мае 2024 года Рена получил серьезное осколочное ранение.

«Все было пробито от пяток до пояса, пострадала правая рука», – говорит он.

Это произошло в боях за Авдеевку, когда трое саперов вышли на задание по минированию. Артиллерийский снаряд накрыл их. Один из бойцов погиб, двое были ранены.

«В первые минуты я ничего не чувствовал, боль появилась примерно через полчаса, а через четыре часа все онемело», – вспоминает он. После оказания первой помощи Рену доставили в военный госпиталь Оренбурга, затем в Самару, где провели операцию. Впереди были лечение и длительная реабилитация.

Сил в трудные моменты придавали боевые товарищи и семья. С собой всегда был талисман – рисунок 11-летней дочери. «Когда я был в зоне боевых действий, всегда старался быть на связи. Но был случай, когда 16 дней не мог выйти на контакт. Мама и жена тогда очень переживали», – рассказывает он.

За время службы Рена получил медаль «За воинскую доблесть» II степени (2023 год, Луганское направление), медаль Минобороны России «За разминирование», медаль «Участник СВО» (2024 год) и медаль «За отвагу».

Он благодарит всех, кто помогает фронту. «Всем низкий поклон, кто шьет плащи, плетет маскировочные сети, собирает помощь. Ваша поддержка очень важна для тех, кто находится на передовой», – поблагодарил солдат.

На передовой сейчас служит его младший брат, позывной Муха. Сам Рена после ранения продолжить службу уже не смог и теперь восстанавливается, строя планы на мирную жизнь.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной