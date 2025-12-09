«Боевой путь: Чита – Кабул – Афганистан»: ветеран боевых действий рассказал о своей жизни

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

О своей жизни, службе и работе клуба «Беркут» старшеклассникам рассказал подполковник в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Золотухин из Лениногорска.

«Вечер живых историй» – так организаторы назвали встречу, куда пригласили Владимира Ивановича. Спокойный, уверенный, из тех, кто говорит не громко, но весомо, он сразу завладел вниманием старшеклассников. «Верность Родине и надежный тыл – о чем еще можно мечтать?» – задает он тон разговору.

Родился Владимир Золотухин 11 марта 1954 года в Бугульме. Спустя полгода семья перебралась в Лениногорск – город, ставший для маленького Володи родным. Здесь он учился, рос, мечтал и формировал характер. Большую роль сыграла семейная история: отец и деды прошли Великую Отечественную войну, и их пример определил путь мальчика.

Володя увлекался спортом, стремился к дисциплине и, главное, твердо решил посвятить себя защите страны. После школы он поступил в Орджоникидзевское Суворовское военное училище, впоследствии ставшее основой Северо-Кавказского СВУ. Училище он окончил успешно – с внутренней уверенностью в правильности выбора.

«Патриотическое воспитание в школах плюс активная агитация со стороны сотрудников военкомата возымели успех: из семи моих одноклассников пятеро мальчишек поехали поступать в различные военные училища», – вспоминает он. Тогда казалось естественным, что молодые ребята выбирают службу.

После распределения началась настоящая офицерская жизнь – гарнизоны и командировки: Чита, Кабул, Афганистан, Череповец, Калинин, Минск.

Нитка служебных точек тянулась через огромную страну и за ее пределы, и каждая точка несла свою ответственность. С Афганистаном связаны самые тяжелые страницы. Выполнение боевых задач, постоянные риски, огромная ответственность – все это он нес как часть служебного долга.

Там же он получил ранение. «В тот день попали в засаду, по спине хорошо «почертили». Слава Богу, все живы остались», – описывает он то, что вспоминают немногие и неохотно.

За мужество и верность присяге офицер был награжден медалями «Воин-интернационалист», «От афганского благодарного народа», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

Всего службе он отдал 27 лет – годы, которые, по его словам, сформировали его окончательно: характер, привычки, отношение к жизни.

Когда он говорит о тех годах, голос становится мягче – вспоминает не подвиги, а дом. «Мне служилось легко, потому что, во-первых, сбылась моя мечта и было огромное желание служить, а во-вторых, у меня был надежный тыл», – признается он.

«Надежный тыл» – это супруга Фания. Их история – отдельная глава его судьбы. «Мы учились в одной школе, поэтому знали друг друга с детства. Наши пути ненадолго расходились, каждый после выпуска получал профессиональное образование. Вновь встретившись, мы уже не расставались», – улыбается Владимир Иванович.

Они создали семью 16 августа 1974 года и с этого дня шли по жизни вместе, поддерживая друг друга в самых сложных ситуациях.

Когда Владимир Иванович уехал служить в Афганистан, Фания совершила поступок, который и сегодня вызывает уважение. На руках у нее была удочеренная восьмимесячная дочь. Семья жила в гарнизоне под Читой – в 15 километрах от ближайшего населенного пункта.

Укутанную малышку она вынесла по тундре до автобусной остановки, затем добралась до Лениногорска, оставила девочку у матери – и поехала следом за мужем в Афганистан. Позже забрала и ребенка.

Год она провела в закрытом военном гарнизоне – в условиях, которые выдерживал бы далеко не каждый мужчина. Постоянная тревога, отсутствие быта, изоляция – но она выдержала. Ею двигала любовь и преданность. Там же произошло настоящее чудо: «несмотря на неутешительный вердикт врачей-гинекологов», Фания забеременела.

В 1998 году семья Золотухиных вернулась в Лениногорск и поселилась в доме на железнодорожной станции. Жизнь вошла в мирное русло, но Владимир Иванович не ушел от воспитания молодежи.

Сегодня он возглавляет военно-патриотический клуб «Беркут». Его супруга – руководитель волонтерской группы, помогает СВО.

«11 лет назад к нам, афганцам, обратились два энтузиаста – Игорь Малыхин и Юрий Соловьев – с просьбой создать клуб, в котором воспитывалась бы у подростков физическая, нравственная и интеллектуальная готовность к служению Отечеству. Материальное обеспечение Игорь Александрович и Юрий Сергеевич взяли на себя. Мы с Рамилем Даутовым, председателем Лениногорского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны», создали клуб «Беркут», – рассказывает он.

Первая смена лагеря показала, насколько правильной была идея.

«Две недели ребята в возрасте от 10 до 16 лет провели в полевом палаточном лагере «Дружба», где распорядок дня соответствовал военному графику: ранний подъем, построение, зарядка, занятия по военно-прикладным видам спорта, изучение парашюта, оружия. Разница в ребятах до жизни в полевом лагере и после была существенна», – отмечает Золотухин.

«Отсутствие телефонов, строгая дисциплина, политические беседы, вечерние разговоры у костра, военные песни, воспитание таких качеств, как взаимовыручка, взаимоуважение, – все это положительно отражается на мальчишках и девчонках», – добавляет он.

Полевые лагеря стали традицией. Их ждут не только подростки, но и родители: видят, как дети меняются, становятся сильнее, организованнее и взрослее.

В спортзале политехнического колледжа «беркутовцы» отрабатывают приемы нападения и защиты с использованием муляжей оружия. На 7-метровом скалодроме с тремя уровнями сложности ребята тренируют силу, выносливость и координацию.

Большую роль в развитии клуба сыграли меценаты. Благодаря Игорю Малыхину и Юрию Соловьеву подростки побывали в городах-героях и исторических местах: Волгограде, Бородино, Ржеве, Свияжске, Булгаре, посетили Казанский Кремль.

«В сентябре посетили парашютную вышку в Нижнекамске. Кто-то впервые ощутил адреналин, прыгнув с парашютом, у кого-то за спиной уже есть такой экстремальный опыт», – делится Владимир Иванович.

На встрече со школьниками он говорил не только о себе.

«Такие встречи нужны. Нужно воспитывать у них уважение к истории России, ее выдающихся сынах: Родионе Малиновском, который успешно провел Венскую операцию и ликвидировал немецкий фронт в Австрии; главном научном руководителе атомного проекта в СССР Игоре Курчатове; конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве и других», – считает подполковник.

