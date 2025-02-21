Боевой дух – наше главное оружие: боец СВО встретит 23 февраля в Татарстане

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Ветеран боевых действий, военнослужащий Юрий под позывным Дед, вернулся в отпуск в село Кулаево Пестречинского района. В интервью он рассказал о службе, сплоченности боевых товарищей и переоценке ценностей.

— Юрий, расскажите о себе. Что привело вас к решению отправиться на передовую?

— Я родился в Казани, учился в 110-й школе, занимался спортом, стал мастером спорта по гребле на байдарке. Затем поступил в строительный институт. Когда пришло время, отслужил в армии — в 1992–1994 годах командовал отделением гранатометчиков в Таллине. Тогда начиналась Чеченская война, и мы, 500 срочников, написали рапорты о переводе на передовую. Но командование отказало. Видимо, не пришло мое время... Оно настало в 2022 году.

— Вы были мобилизованы?

— Повестку мне не принесли — я сам пошел за ней. Восемь раз ходил в военкомат, прежде чем ее получил. Это был зов сердца. В конце концов, поставил выбор: либо меня мобилизуют, либо иду добровольцем. В 2012 году переехал с семьей в Кулаево, поэтому призывался через Пестречинский военкомат. Семье сначала ничего не говорил. Мы держали все втайне с военкоматом и главой поселения. Жене понадобилось время, чтобы принять мое решение. Но родственники с ее стороны — военные, они меня сразу поддержали.

— Что можете рассказать о службе, о боевых товарищах? Что помогает выстоять?

— Сначала служил в отдельном гранатометном взводе, потом был прикомандирован к первой славянской бригаде. Участвовал в штурмах, освобождал поселки. Под Авдеевкой получил ранение — осколком выбило челюсть. Лечился больше года, но вернулся на передовую, теперь в гаубичном дивизионе. Там, на фронте, главное — боевое братство. Мы братья до мозга костей, должны быть уверены друг в друге. Это помогает выжить. И еще осознание, зачем ты здесь. Если помнишь, что стоишь за родных, за страну, то даже в грязи по колено чувствуешь себя лучше, чем в тепле на мягком диване.

— Почему ваш позывной Дед?

— Потому что я настоящий дед — у меня два внука. Старший, 12-летний, знает, где я, поддерживает меня. Младшему три годика. Мы с женой вырастили троих сыновей, вместе больше 30 лет. Ее поддержка для меня бесценна. Она привыкла ждать. Это тяжело, и я ей очень благодарен.

— Как часто удается вырваться домой?

— В прошлый понедельник вернулся из зоны СВО. После долгого лечения у меня накопилось много неиспользованных отпусков, и сейчас строго следят, чтобы все военнослужащие их использовали.

— Изменилось ли ваше восприятие праздника – 23 февраля?

— Да. Теперь это не просто день с подарками, а по-настоящему священный праздник. Для меня он теперь на втором месте после 1 июля — Дня ветеранов боевых действий. Своим товарищам хочу пожелать одного: вернуться домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами!

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.