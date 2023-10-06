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Руc Тат
СВО 6 октября 2023 11:37

Боец татарстанского «Тимера» Леший посадил очередной украинский дрон

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Леший – один из бойцов татарстанского добровольческого батальона «Тимер». Он успешно посадил очередной украинский дрон.

Леший расстрелял из автомата вражеский дрон до того, как он смог добраться до бронегруппы.

Стоит отметить, что уничтожение дронов ВСУ стало обычным делом для бойцов «Тимера». Ранее Замполит Уокер показал на видео затрофееный беспилотник противника, который станет первым экспонатом музея батальона. Отмечается, что беспилотник пытался атаковать наших бойцов, но был сбит сержантом Герасимовым прицельным выстрелом из автомата. За это он получил премию.

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#спецоперация на Украине
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