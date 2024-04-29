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Бойцы СВО из Татарстана поблагодарили воспитанников детсада за травяные чаи
В дошкольной группе Старогришкинской школы прошла встреча с участниками спецоперации. Бойцы, приехавшие в родное село в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий, зашли поблагодарить воспитанников за отправленные ранее травяные чаи и снятое видео на 23 февраля.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского рацона, в начале мероприятия со словами приветствия выступил глава Старо-Гришкинского сельского поселения Константин Алексеев.
Воспитанники дошкольной группы приготовили концертные номера и открытки. Бойцы также пришли на встречу не с пустыми руками и подарили каждому ребенку сладости.
Ребята активно задавали вопросы бойцам: нравятся ли им травяные чаи, чем они питаются, где спят и многое другое. Также бойцы рассказали о буднях на передовой, о подвигах российских военнослужащих.
В завершении беседы ребята пожелали крепкого здоровья, благополучной службы и скорейшего возвращения с победой, а также вручили подготовленные подарки.
Воспитанники дошкольной группы на конкретном примере увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость и любовь к Родине — это качества патриотизма и настоящего гражданина России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что для реабилитации бойцов в Менделеевск завезли новые тренажеры.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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