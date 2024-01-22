Боец СВО пришел в отпуск и очистил свою улицу от снежных заносов

Мобилизованный участник спецоперации из села Среднее Девятово Лаишевского района РТ очистил свою улицу от снежных заносов. Сейчас боец находится в отпуске, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

Николай до ухода на передовую работал на местном сельхозпредприятии. Военнослужащий признался, что очень скучает по обычной повседневной работе. Поэтому за руль трактора он сел с большим удовольствием.

Военный пришел в отпуск во второй раз. В прошлом году, 16 января, у него родилась дочь Аделина. Отпуск бойца в этом году как раз пришелся на ее первый день рождения.

Ученики и учителя школ Лаишевского района не остались в стороне. В Сокурах, Нармонке, Именькове они очистили территории школ своими силами. А волонтеры Сокуровской школы очистили сегодня четыре двора у одиноко проживающих пожилых людей, которые без помощи ребят не справились бы.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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