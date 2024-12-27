Боец СВО, переодевшись в Деда Мороза, вручил подарки воспитанникам мамадышского приюта

Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

К воспитанникам приюта «Надежда» в городе Мамадыше пришел Дед Мороз, но не в красной шубе и с белой бородой, а в солдатской форме. На этот раз в роли доброго волшебника выступили двое мамадышцев, которые в ходе специальной военной операции получили ранения и теперь лечатся в тылу.

Николай Чистяков в зону проведения СВО отправился по собственному желанию в феврале этого года. Поехал он туда не один, вслед за ним решил отправиться на фронт и его племянник — Игорь.

«Ушли мы с Игорем Белобородовым вместе по своему желанию 3 февраля. Он мой племянник. Попали в одно подразделение, в 810-ю бригаду (морской пехоты — прим. Т-и). Вместе воевали. Когда меня „затрехсотило“, он меня вытащил», — рассказал Николай Чистяков.

Оба родственника были ранены. Сначала на мину попал Николай, вторую жизнь ему подарил племянник. Не прошло и месяца, как ранило самого Игоря. Юноша получает лечение в Москве, перенес несколько операций. У родственников была давняя мечта — помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этот Новый год они решили воплотить эти замыслы в жизнь.

«Игорь у нас был студентом Мамадышского политехнического колледжа, с 1-го курса состоял в поисковом отряде „Память“. Четыре года он был очень активным участником. Мы выезжали в экспедиции, он инициативный, ответственный, я бы с ним пошла в разведку. Он в связи с приближением праздника <...> загорелся желанием порадовать детей», — рассказала руководитель поискового отряда «Память» Вера Файзреева.

Поддержала идею военнослужащих и девушка Игоря Анастасия Заволжская. Пара вместе больше года. «К Игорю три раза ездила в Москву. Недавно ездила в декабре», — отметила она.

В основном миссия выбрать подарки легла на плечи Снегурочки. Среди игрушек есть и развивающие, и спортивные, и плюшевые.

«Дети очень рады нашим гостям. Потому что ни один гость, пришедший к нам, не приходит с пустыми руками. В ответ мы тоже дарим свои сувениры и благодарственные письма», — заметила руководитель социального приюта для детей и подростков «Надежда» Эльвира Агзамова.

Для воспитанников приюта «Надежда» удалось создать ощущение новогоднего волшебства благодаря Игорю и Николаю. Они купили игрушки 30 мальчикам и девочкам на 100 тыс. рублей.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.