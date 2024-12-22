Боец СВО: «Любовь моей супруги вытаскивает меня из самых тяжелых передряг»

Боец специальной военной операции с позывным Япон подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции в 2023 году. В 15 лет он спас тонущего человека, в 18 лет пошел служить в армию России, затем работал в системе МВД. В 2016 году его отправили в командировку на Северный Кавказ. Вместе с боевыми товарищами он ликвидировал особо опасных террористов, за что получил медаль Жукова.

Жена Дарья поддержала решение Япона отправиться на СВО, ее любовь не раз спасала его в боях. Об этом сам боец рассказал в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!».

«Как бы это банально ни звучало, любовь моей супруги, ее вера в меня, ее слова поддержки не раз вытаскивали меня даже из самых тяжелых передряг. В прошлом году на Краснолиманском направлении во время <...> страшного штурма я получил тяжелое ранение, контузию, у меня отшибло память. И только одно слово было в голове, что я обещал [вернуться]. Можно было лечь, сказать, что я ранен, кричать „Спасите!“. Но это одно слово подняло меня на ноги», — поделился Япон.

У семьи есть новогодняя традиция — каждый год в преддверии праздника они устраивают фотосессию.

«Я — жена военнослужащего со стажем более десяти лет. Я езжу за своим героем по всей России и за ее пределами. И можно сказать, что наша жизнь умещается в три чемодана. Один супруга, [один] мой и [один] сына. Совсем недавно появился четвертый чемоданчик. К материальным ценностям у нас нет привязанности. Можно всё купить и продать. А вот фотографии — это то, что ездит с нами всегда. Это вся наша жизнь», — подчеркнула Дарья.