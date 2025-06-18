Боец СВО из Заинского района встретился с односельчанами во время отпуска

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Село Аксарино Заинского района на днях тепло встретило своего земляка – военнослужащего Фаиля, прибывшего в краткосрочный отпуск. В Доме культуры прошла встреча, организованная односельчанами, на которую Фаиль пришел вместе с родителями.

Военнослужащий поблагодарил земляков за их поддержку. Он служит водителем в зоне боевых действий, занимается транспортировкой вооружения. Маскировочные сети, переданные из родного села, помогают скрывать технику от вражеских беспилотников и систем наблюдения.

«Защитные сети служат нам хорошей защитой, я очень благодарен всем, кто занимается изготовлением сетей», – обратился к землякам Фаиль.

Боец проходит службу по контракту с июля 2023 года. Решение отправиться на передовую было осознанным. За образцовое исполнение служебных обязанностей и проявленную доблесть его наградили медалью «Участнику СВО» и орденом Жукова. На службе его знают по позывному Мини.

«У меня нет семьи и детей, поэтому я посчитал своим долгом служить Родине, особенно в такой ответственный момент, когда нельзя оставаться в стороне», – рассказал он.

Родители Фаиля поддерживают его выбор и ежедневно молятся о его возвращении живым и здоровым. В рядах военнослужащих рядом с ним находятся и другие жители Заинска. Бойцы поддерживают друг друга и верят в Победу.

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Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной