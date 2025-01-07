Боец СВО из Татарстана: «Служба Родине — мой осознанный выбор»

Боец СВО из Лениногорского района Татарстана получил на передовой позывной Немец, так как его фамилия имеет иностранные корни. Андрей служит по контракту стрелком-штурманом, гранатометчиком.

«Там, в зоне специальной военной операции, моим оберегом является нательный православный крестик и молитвенная ленточка, которую мне передал священник перед первым штурмом: служители церкви считают своим долгом навещать военных перед боем. Текст на ленточке прописан в известном Псалтыре. Говорят, что это не просто слова, это особый оберег от многих земных бед и напастей. Черный с золотым тиснением поясок со словами Святого Писания я повязываю на левое запястье», — рассказывает Андрей.

Родился он в селе Михайловка Хобдинского района Актюбинской области Казахстана 22 мая 1991 года в семье Людмилы Рихардовны и Леонида Андреевича. Вскоре семья переехала в Лениногорский район РТ. Андрей окончил политехнический колледж, где получил специальность каменщика-плиточника, штукатура-маляра, после чего устроился на предприятие газорезчиком.

Объявленная в феврале 2022 года специальная военная операция, а затем и частичная мобилизация не давали покоя Андрею. Он внимательно следил за новостями в СМИ. 6 сентября 2023 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.

Провожали Андрея на фронт мама, сестра и брат, а также любимая девушка Юлия. Солдат хочет связать с ней судьбу, планирует сделать предложение своей избраннице после Победы.

Пройдя курсы по военному слаживанию, контрактник зашел «за ноль» — так военные называют линию соприкосновения с неприятелем. Несмотря на тяжелые солдатские будни, жизнь в блиндажах, грязь и холод, военный не жалуется. Он сделал осознанный выбор.

Первое ранение Андрей получил во время второго по счету боя — кассетный снаряд попал в лицо. На тот момент боец находился в блиндаже, снаряд пробил крышу укрытия.

«Лечение было недолгим — залатали в госпитале, через два дня я уже снова был на передовой», — рассказал он.

Через два дня — второе ранение, атаковал дрон «Баба Яга».

«Мне „прилетело“ в руку. Моему другу с позывным „Блесна“ попало в ногу. Я оттащил товарища в безопасное место. Помогая друг другу, нам удалось выбраться из той заварушки, дождаться эвакуационную бригаду и остаться в живых. В третий раз меня ранило в апреле 2024 года, провалившись ночью в яму от снаряда при возвращении с боевой задачи, так называемой „откатке“, я сломал ногу. Для выполнения боевых задач 10 километров приходится преодолевать пешком практически по открытой местности, на нашем жаргоне „открытке“, потому что как таковой лесополосы нет, одни пеньки торчат, всё сгоревшее. Поэтому целесообразно передвигаться пешком практически в полной темноте», — объясняет боец.

Андрей — скромный и сдержанный, он не считает себя героем. За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий, его удостоили государственной награды.

Командир военной части полковник Буров вручил ему медаль «За отвагу». Сослуживцы поздравили своего товарища, пожелали солдатской удачи.

Самым тяжелом на войне Андрей считает потерю боевых товарищей. «Тяжело терять своих товарищей. Еще невыносимо, когда это происходит на твоих глазах, как это было с моим другом, бойцом с позывным Маэстро. Только он забежал в блиндаж, как вслед залетел дрон», — поделился военный.

Рассказал солдат и о своих мечтах. «Победить и вернуться к мирной жизни, купить квартиру, построить семью, нарожать и воспитывать детей», — улыбается он.

Сегодня Андрей в краткосрочном двухнедельном отпуске, но совсем скоро он вернется в зону боевых действий. 76-я дивизия, в которой служит Андрей, стала второй семьей: здесь негласно действует закон: «Один за всех и все за одного».

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.