Боец СВО из Татарстана: «Под взрывами бомб ценность жизни становится выше»

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Военнослужащему из Мамадышского района Фанзилю Гараеву всего 21 год. В 2021 году он был призван в армию. Как известно, военнослужащие по призыву не привлекаются в зону специальной военной операции, если не заключили контракт по собственному желанию. Фанзиль, служивший в Уссурийске, решился на смелый шаг — в мае 2022 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

«Тогда из воинских частей в Уссурийске было заключено около 700 боевых контрактов. Мне потребовалось несколько дней, чтобы сообщить об этом родственникам. Я был единственный из Татарстана. Подавляющее большинство в нашей бронегруппе составляли русские, башкиры и представители других национальностей. Хочется сказать, что каждый, кто оказался на передовой, поверил в истинность фразы, что дружба объединяет в трудную минуту», — говорит отважный солдат с позывным Фазан.

«При заключении контракта во мне не было страха. А когда попал на передовую, мир поменялся, я начал по-другому смотреть на жизнь. В суровых условиях, под взрывами бомб ее ценность становится выше. Когда спал в блиндаже, я переживал не за себя, а за своих родных. Думал, что же они сейчас делают. Наверное, не спят, беспокоятся за меня. Они были в глубине моего сердца. А бойцы там становятся самыми дорогими и близкими друзьями. Человечность! Это качество на передовой раскрылось в полной мере», — продолжил боец рассказ.

Несмотря на то что Фанзиль дважды бывал дома в отпуске, он сильно скучал по родной деревне. К сожалению, на поле боя не бывает без потерь. Каждая из них воспринимается как большая трагедия. Также в его глазах возросла ценность родителей и близких.

«Весть о том, что сын решил отправиться в зону специальной военной операции, стала для нас как гром среди ясного неба. Не хотелось его отпускать, но Фанзиль сказал, раз позвали, поеду. Пытались уговорить, но безуспешно. В общем, невозможно описать, что тогда с нами происходило. Это был дождливый весенний день, с дождем плакала и моя душа», — поделилась мать бойца Раушания Гараева.

Фанзиль служил в пехоте. Выполнял боевые задачи в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской области. В июле этого года был тяжело ранен в ногу. Проходил лечение сначала в госпиталях Мариуполя, затем в Санкт-Петербурге. В октябре вернулся в родное село Куюк-Ерыкса.

«Кажется, не было ни дня, чтобы мы не общались с ним в течение этих двух лет. Только за два дня до ранения сын не выходил на связь. Тогда душа и почуяла неладное. Действительно, он был тяжело ранен и попал в госпиталь. Сегодня я искренне горжусь выдержкой сына перед ранами. Пусть пока вынужден передвигаться в кресле, самое главное, что он жив! Даже подзабыла, что у сына травма. Радуюсь, зато пришел! Я самая счастливая мать в мире», — говорит Раушания Гараева.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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