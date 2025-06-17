Боец СВО из Татарстана Фердинанд Гилязетдинов награжден медалью «За отличие»

Уроженец села Новое Зияшево Актанышского района Фердинанд Гилязетдинов, младший сержант мотострелкового полка, награжден медалью «За отличие». Государственная награда вручена за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Ранее, в сентябре 2024 года, Гилязетдинов был удостоен медали «За отвагу».

Фердинанд Гилязетдинов продолжает боевые традиции своей семьи. В годы Великой Отечественной войны его дед, Галим Гилязутдинов, также был награжден медалью «За отвагу» – за личный подвиг в бою, в ходе которого им были уничтожены семь противников.

Власти и жители района поздравляют военнослужащего с наградой и выражают признательность за службу.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.