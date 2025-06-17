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СВО 17 июня 2025 10:09

Боец СВО из Татарстана Фердинанд Гилязетдинов награжден медалью «За отличие»

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Уроженец села Новое Зияшево Актанышского района Фердинанд Гилязетдинов, младший сержант мотострелкового полка, награжден медалью «За отличие». Государственная награда вручена за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Ранее, в сентябре 2024 года, Гилязетдинов был удостоен медали «За отвагу».

Фердинанд Гилязетдинов продолжает боевые традиции своей семьи. В годы Великой Отечественной войны его дед, Галим Гилязутдинов, также был награжден медалью «За отвагу» – за личный подвиг в бою, в ходе которого им были уничтожены семь противников.

Власти и жители района поздравляют военнослужащего с наградой и выражают признательность за службу.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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