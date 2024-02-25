Боец СВО из Нижнекамска в Год семьи женился на своей возлюбленной

В Год семьи в Нижнекамске ещё одна пара приняла важное решение — зарегистрировать свой союз. Глава новой семьи — военнослужащий, ефрейтор. Сейчас он участвует в специальной военной операции. Регистрацию провели, пока молодой человек находится в краткосрочном отпуске.

«Теперь ему необходимо совмещать две важные жизненные роли — быть отважным защитником нашей Родины и ответственным мужем, опорой семьи. Я уверен, что молодожены станут примером крепкой и любящей семьи»,

— прокомментировал глава района Рамиль Муллин.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, в прошлом году были сыграны 52 свадьбы с участниками СВО.

Красивая зеркальная дата 24.02.2024 привлекла и других молодоженов. 24 февраля 2024 года во Дворце бракосочетания Нижнекамска соединили свои сердца 17 пар молодожёнов.

Президент Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Седьмого февраля вице-премьер РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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