Боец СВО из Мензелинска вернулся на крестины сына

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В Никольском кафедральном соборе Мензелинска состоялось радостное семейное событие – крещение двухмесячного Захара. Особым этот день стал потому, что в таинстве смог принять участие его отец, ефрейтор Сергей Кузнецов, недавно вернувшийся из госпиталя после тяжелого ранения.

Крестным отцом малыша родители выбрали близкого друга семьи Дениса Мошкова. Их дружба длится с детства, и теперь Денису доверена почетная миссия – быть духовным наставником для Захара. «Я очень рад, что мне оказали такое доверие», – сказал он.

Сергей родом из поселка имени Воровского. В школьные годы он занимался спортом, увлекался боксом и футболом, получил военную подготовку в кадетской школе-интернате. Срочную службу проходил в Биробиджане на Дальнем Востоке, а после армии работал на заводе в Набережных Челнах.

27 октября 2022 года он был призван для участия в специальной военной операции. – Когда получил повестку, не раздумывая встал на защиту Родины, – вспоминает Сергей.

Службу он нес в Донецкой области, укрепляя позиции и удерживая рубежи. «Чтобы выжить в этих условиях, нужно постоянно быть начеку, слышать и видеть все вокруг. Основная угроза – дроны, поэтому важно быстро находить укрытие и маскироваться», – рассказывает он.

Сергей с теплотой говорит о товарищах, среди которых были и друзья из Мензелинска. «Мы всегда поддерживали друг друга, и это помогало справляться со всеми трудностями», – отметил он.

В феврале этого года во время боевого задания его подразделение попало под обстрел. Осколки дрона тяжело ранили Сергея в ноги и спину. Полтора часа он полз к своим, борясь за жизнь, пока сослуживцы не донесли его до укрытия.

После этого последовали долгие месяцы лечения и реабилитации: госпитали Архангельска, Хабаровска, затем Казани. Врачи сумели поставить бойца на ноги: спина и левая нога восстановились, но правая пока удерживается аппаратом Илизарова. Полное восстановление, по прогнозам, займет еще около полугода. Сейчас Сергей передвигается на костылях.

Для его супруги Полины это событие стало настоящим подарком судьбы. «Я так счастлива, что муж смог присутствовать на крещении нашего сына. Моя главная мечта – чтобы он полностью выздоровел и всегда был рядом».

За мужество и отвагу Сергей награжден медалями «За доблесть» и «Участник СВО». На средства, выплаченные в связи с ранением, семья Кузнецовых приобрела дом в Мензелинске.

Сегодня молодые родители мечтают о мире и о счастливом будущем для своего сына.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.