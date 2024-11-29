Боец СВО из Мензелинска сделал сюрприз для дочери, придя к ней в школу — видео

Папа ученицы пятиклассницы из школы №2 Мензелинска Виктории Титовой — участник специальной военной операции.

Девочка гордится отцом и мечтает, чтобы он побыстрее вернулся домой. И вот недавно ее желание сбылось – тот сделал ей сюрприз, приехав в отпуск. Он пришел к ней в школу и подарил плюшевого мишку и цветы.

Это стало первой встречей отца и дочери за четыре месяца. Поэтому Вика не смогла сдержать слез, и они долго стояли обнявшись. Растрогались и одноклассники девочки, которые стали свидетелями этого счастливого момента. Бойцу СВО ребята и учителя пожелали скорейшего возвращения невредимым с победой.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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