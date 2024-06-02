Боец СВО из Менделеевска назвал новорожденную дочь в честь Победы

Глава Менделеевского района Радмир Беляев поздравил бойца спецоперации Андрея и его супругу Регину с рождением дочери. Девочку назвали Викторией, и она стала вторым ребенком в семье.

Идея назвать малышку в честь Победы принадлежит бойцу, который сейчас находится в краткосрочном отпуске.

«Благо, в этот важный момент дома, глава семьи дома, в отпуске. Его супруга Регина — часть команды Менделеевска, пресс-секретарь администрации района. Именно с ней мы начинали эту традицию поздравлять семьи участников СВО с рождением детей. Теперь и ее чета получает поздравления! Дочь назвали Викторией, что в переводе означает „победа“. Как сказал старший брат Виктории, Эрик: „Будет Победа“! Устами ребенка глаголет истина!» — прокоментировал Радмир Беляев.

В честь радостного события глава района вручил букет цветов и «коробку малыша» со всем необходимым на первое время. Военнослужащему он подарил денежный сертификат и пожелал поскорее возвращаться домой, живым и здоровым.

Отметим, Андрей — участник спецоперации, был мобилизован одним из первых 24 сентября 2022 года. В свой предыдущий отпуск пара узаконила свои отношения.

Также Андрей — активный участник патриотических мероприятий района, он участвует во встречах с молодым поколением и присылает видеообращения из зоны СВО.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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