Глава Менделеевского района стал гостем на свадьбе бойца СВО

В отделе ЗАГС Менделеевского района РТ состоялась регистрация брака Андрея и Регины. Андрей — участник спецоперации, был мобилизован одним из первых 24 сентября 2022 года. Молодожены давно планировали этот день и решили пожениться во время очередного отпуска Андрея.

Свадьбу участника специальной военной операции посетили глава района Радмир Беляев и военный комиссар Сергей Залуженко.

«Желаю вашей семье только самого наилучшего, любви, процветания, и пусть все мечты, задуманные планы обязательно сбудутся. А Андрей обязательно вернется домой героем, и на его примере мы будем воспитывать не только ваших детей, но и все наше подрастающее поколение», — обратился к молодоженам Радмир Беляев.

Андрей — активный участник патриотических мероприятий района, он участвует во встречах с молодым поколением и присылает видеообращения из зоны СВО. Регина работает в администрации муниципалитета.

Невеста рассказала «Татар-информу», что ее возлюбленный уже в третий раз приходит в отпуск и что скоро в семействе ожидается прибавление.

В начале недели Менделеевский район направил в зону СВО очередную партию гуманитарного груза и автомобиль, а также заявил о начале программе реабилитации в санатории для демобилизованных по ранению бойцов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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