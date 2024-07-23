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Боец СВО из Мамадышского района спас пять сослуживцев на передовой
Боец СВО Алмаз Аухадеев из деревни Верхняя Ошма Мамадышского района РТ служит в 1232 мотострелковом полку. На передовой он совершил настоящий отважный поступок, спасая жизни сослуживцев.
Алмаз был призван на военную службу в сентябре 2022 года. За время прохождения службы зарекомендовал себя как исполнительный и бесстрашный военнослужащий.
Так, 2 мая 2024 года после авиационного обстрела с применением авиационных бомб была разрушена одна из позиций военных в населенном пункте Очеретино, где под завалами бетонной конструкции оказались военнослужащие 2-го мотострелкового батальона.
Несмотря на угрозы продолжающих обстрелов, Алмаз Аухадеев выдвинулся в сторону разрушенной позиции для оказания первой помощи раненным военнослужащим и организации их эвакуации.
После оказания помощи тяжелораненым боец проинструктировал эвакуационную группу о порядке их транспортировки в безопасную зону, тем самым сохранив жизнь личному составу.
Благодаря храбрым действиям ефрейтора удалось спасти и эвакуировать жизни более пяти раненных солдат в кратчайшие сроки.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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