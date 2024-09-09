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Боец СВО из Мамадыша обнаружил останки советского солдата
Выпускник Мамадышского политехнического колледжа, заключивший контракт с Министерством обороны РФ, на поле боя обнаружил останки советского солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны. Игорь Белобородов — активный член мамадышского поискового отряда «Память», после окончания колледжа был призван в армию, служил в городе Улан-Удэ, в Воздушно-десантных войсках.
Был очень горд тем, что пошел по стопам отца Виталия Белобородова и дяди, которые когда-то служили в ВДВ. Все четыре года при обучении в колледже Игорь не пропускал вахты, посвященные гражданской и Великой Отечественной войнам.
В составе отряда Игорь побывал в Великом Новгороде и в Алексеевском районе. Всем сердцем был увлечен поиском погибших солдат, раскопками мест, где когда-то шли ожесточенные бои. Навыки, полученные во время экспедиций, мастерство грамотно и быстро разбивать лагерь, обустраивать быт в походных условиях пригодились ему в ходе специальной военной операции.
«Я считаю Игоря настоящим патриотом. Для него примером мужества были его отец и дядя, служившие в горячих точках. С началом СВО я была уверена, что Игорь пойдет туда по собственному желанию, и не ошиблась. После службы в армии осенью прошлого года Игорь через несколько месяцев заключил контракт и ушел воевать. Связь мы с ним поддерживали постоянно», — заметила руководитель поискового отряда «Память» Вера Файзреева.
Пятнадцатого июля Игорь отправил ей сообщение: «Вера Владимировна, когда я копал крепость (ячейка под пулемет), наткнулся на останки солдата Великой Отечественной войны, нашего, русского! Я его раскопал! Но медальонов не нашел. Думаю, здесь он не один». Далее поисковик отправил ей фотографии, где отразил процесс раскопок и сами останки.
«Я была безмерно счастлива тому, что Игорь сделал всё как надо, несмотря на занятость, опасность положения. Мы связались с руководителем региональной общественной молодежной организацией „Объединение „Отечество“ Республики Татарстан Александром Коноплевым. Он в свою очередь вышел на поисковиков Херсонщины. Все активисты были восхищены поступком Игоря! Он сложил останки солдата в мешок (под рукой у него ни баннера, ни коробок не было) так, как требует наша инструкция, подписал: „Останки бойца ВОВ. Поисковой отряд „Память“ г. Мамадыш“. Сделал на дереве опознавательные знаки, а на карте отметил местоположение находки, чтобы после окончания военных действий приехать сюда и достать из-под земли всех русских солдат», — отметила Файзреева.
Поступок Игоря Белобородова стал примером для других поисковиков. Боец сейчас находится в госпитале, где проходит лечение. Несмотря на это, молодой человек не унывает. «Настоящий мужчина должен бороться за свою родину», — сказал он руководительнице поискового отряда.
В поисковом отряде «Память» насчитывается 35 поисковиков. В основном это студенты и выпускники Мамадышского политехнического колледжа. Осенью 2024 года отряд планирует вахту в Волгоградской области, а прежде ребята изучают особенности Сталинградской битвы — от оружия и обмундирования солдат до хода военных действий. Всё это расширяет кругозор поисковиков и помогает им в раскопках.
Со 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Фаузии Нургалимовой.
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