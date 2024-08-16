Боец СВО из Лениногорска пожертвовал 100 тыс. рублей для бездомных животных

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

Боец СВО с позывным Камай из Лениногорска пожертвовал 100 тыс. рублей на помощь бездомным собакам и кошкам. Эту сумму он перевел волонтерам лениногорского объединения «Верный друг», с которым семья военнослужащего знакома уже около пяти лет. О нехватке средств для содержания бездомных животных они знают не понаслышке, ведь уже приютили двух собак – Джека и Мишу, также в доме живет любимица бойца – кошка Боня.

По рассказам родителей, их сын с детства рос настоящим мужчиной с сильным характером. Юноша занимался в спортшколе по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина в одной группе с серебряным призером Олимпиады Данилом Садреевым, был в тройке лидеров.

На передовую 21-летний Камай отправился больше месяца назад, однако мысли об этом закрадывались еще с самого начала специальной военной операции. Сейчас он служит в разведке в звании рядового. Контракт с Министерством обороны боец заключил в день рождения своей сестры Диляры. Близкие хоть и сильно переживали, узнав о таком решении, но все равно поддержали его.

«Говорю, будь осторожен, держись опытных бойцов, сам никуда там на рожон не лезь», – рассказал о разговорах с сыном отец бойца СВО Айдар Гимадиев.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

Мама Елена Алтынбаева говорит, что сын по возможности присылает родителям фотографии, показывает обстановку вокруг. «Вот это бомбы, которые у них взрываются там, они осколки собирают», – показала женщина фотографии с фронта.

На передовой Камай тоже не забывает о бездомных животных, всего за месяц в зоне СВО он уже успел приютить щенка. Кличку ему пока не придумали, боец называет нового четвероного друга Собакен.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Натальи Лакомкиной