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Боец СВО из Казани награжден орденом Мужества за спасение танка
Михаил Кошеленко — военнослужащий из Казани служит в 30-й гвардейской мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии по частичной мобилизации с сентября 2022 года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, боец в особом порядке награжден орденом Мужества.
17 августа 2024 года, выполняя задачу по проведению инженерной и технической разведки, он обнаружил, что в районе населенного пункта Сокол дрон-«камикадзе» противника атаковал танк «Т-72Б3М».
Техника, принадлежавшая танковому батальону 74-й мотострелковой бригады, загорелась. Гвардии лейтенант Кошеленко, рискуя жизнью, организовал тушение боевой машины, невзирая на продолжающиеся атаки со стороны противника.
Боец также организовал прикрытие района и лично принял участие в спасении боевой машины от огня, несмотря на полученные ожоги рук.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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