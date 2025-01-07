Ждали всем селом: боец СВО из Татарстана устроил новогоднее чудо, вернувшись в отпуск

Год и три месяца мобилизованный Дмитрий Краснов из села Арасланова Кайбицкого района не был дома. Настоящим новогодним чудом для его супруги Екатерины и дочерей Ирины и Карины стал отпуск бойца.

Встретили главу семьи как полагается: с флагом родного района и гармонью. По словам Екатерины, Дмитрия ждали всем селом.

И действительно, на новогодний праздник 31 декабря в сельский клуб Красновы пришли всей семьей. Односельчане встретили их аплодисментами, объятиями и слезами радости. Дмитрий поприветствовал жителей, поздравил их с Новым годом и отметил, что победа будет обязательно за нами.

В зоне СВО боец получил ранение в ногу. Осколок удалили в военном госпитале в Казани, и сейчас он проходит лечение.

До службы Дмитрий Краснов был самозанятым. Он занимался изготовлением изделий из дерева: разделочных досок, деревянных игрушек, предметов быта и многого другого. Супруга работает в магазине в районном центре, старшая дочь Ирина учится в 8-м классе, младшей Карине — 5 лет.

Именно она ждала папу больше всех, часто в своих разговорах говорила: «Придет папа, домик мне построит, магазинчик игрушечный построит!» Знает, что папа может все.

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