Боец СВО из Елабуги уничтожил 5 боевиков и бронеавтомобиль врага

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»

Гвардии рядовой Денис Капин из Елабуги подписал контракт с Минобороны РФ с сентября 2024 года. В ходе прорыва на Красноармейском направлении в должности пулеметчика штурмового взвода ЗМСБ «Атлант» проявил отвагу и решимость, грамотно выполняя боевые задачи.

Так, 10 октября 2024 года, около 12 часов, Капин выдвинулся в составе штурмовой группы для выполнения боевой задачи по взятию опорного пункта противника.

Без боя, закрепившись на позиции в лесополосе, рядовой Капин оборудовал пулеметный расчет на фланге опорного пункта и визуально просматривал потенциальные пути подхода боевиков ВСУ.

Позже в этот день дежурные обнаружили попытку прорыва неонацистов при поддержке бронеавтомобиля. Выполняя приказ командира, Денис подпустил противника на ближнее расстояние. Проявляя мужество и хладнокровие, открыл шквальный пулеметный огонь и уничтожил 5 боевиков, а также бронеавтомобиль врага.

В бою Денис был ранен, оказал себе первую помощь, а потом сменил огневую точку для отражения последующих атак. Действия военного позволили без потерь занять и удержать опорный пункт.

В Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Еще можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.