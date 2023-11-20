Боец СВО из Актаныша рассказал воспитанникам детсада о подвигах военнослужащих

Фото: Юлай Низаев

Бойцы спецоперации, которые приехали в краткосрочный отпуск в родной Актанышский район, в селах и в самом райцентре проводят многочисленные встречи со школьниками и воспитанниками детских садов.

В детском саду «Каенкай» села Актаныш на встречу с малышами пришел отец воспитанника Ирека Марс Гатарахманов. Он привел на встречу своего друга, талантливого односельчанина и педагога Рустама Мусина. Боец рассказал о боевых буднях, подвигах российских военнослужащих и о том, как греют душу трогательные письма, рисунки и поделки детей.

Встречу вела воспитатель Ландыш Насрыева. Юные патриоты показали различные концертные номера, рассказали стихи и спели песни. Также они показали гостям свою ловкость и меткость в играх.

Фото: Юлай Низаев

«Подобные встречи имеют большую ценность. Очень важно воспитывать детей на примере таких мужественных и отважных парней, готовых всегда встать на защиту своей Родины», — отметила заведующая садиком, заслуженный учитель РТ Юлдуз Нургалиева.

В конце встречи дети задали герою вопросы, подарили собственноручно сделанные талисманы. Также детский сад передал в зону боевых действий огромную коробку медикаментов и другой посильной помощи. А Марсу Гатарахманову в презент преподнесли каравай хлеба и вышитый платочек.