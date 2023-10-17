Боец СВО: «Для меня было бы трусостью остаться в стороне»

Судьба России находится в руках наших бойцов. С такими словами обратилась к жителям страны председатель совета солдатских матерей Мамадыша Розалия Исхакова во время первого телемарафона «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Тому, что мы живем под мирным небом, мы обязаны нашим сыновьям, которые рискуя своей жизнью, защищают наш покой», – сказала она.

Один из бойцов с позывным «Опера», приехавший в город в отпуск, рассказывал желающим заключить контракт о преимуществах службы и том, что необходимо для заключения контракта. Он также отметил, что сам не мог остаться в стороне, когда родина нуждается в защите. «Для меня было бы трусостью остаться в стороне», – заявил он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.