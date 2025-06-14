Боец СВО Болик из Заинска: «Мечтаю о Победе и чтобы все вернулись домой»

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Военнослужащий Максим из Заинска служит по мобилизации с сентября 2022 года. Его позывной – Болик. До службы он работал на заводе. В декабре 2023 года во время боя он получил серьезное ранение в ногу и сейчас проходит реабилитацию в госпиталях Москвы, Самары и Казани.

11 июня Максим пришел на встречу с участниками СВО, находящимися в отпусках, которая состоялась в центре психолого-педагогической помощи.

Он рассказал, что главным источником силы и мотивации для него была семья – супруга Татьяна и дети, 13-летний Матвей и 10-летняя Александра. Максим подчеркнул: «Семья меня сильно поддерживала, когда я находился в зоне боевых действий. Супруга постоянно отправляла посылки, за что он ей очень благодарен».

По его словам, из Заинска регулярно приходила гуманитарная помощь, что очень помогало. Максим отметил, что вместе с ним служили и другие заинские парни – боец с позывным Лелик, Миха и несколько других. Некоторые из них уже служат в других частях, кто-то находится на лечении, но связь между ними сохраняется.

Максим мечтает о победе и о том, чтобы все его товарищи смогли вернуться домой. Он сказал: «Конечно, мечтаю о Победе! Чтобы все парни вернулись домой».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.