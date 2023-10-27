Боец спецоперации из Буинска привез школьникам флаг с подписями сослуживцев

Учеников 7А класса Буинской гимназии №5 посетил находящийся в отпуске участник спецоперации Николай. Он встретился с ребятами, с которыми находится постоянно на связи по переписке, и передал им флаг Татарстана, подписанный его сослуживцами.

«Вы стали уже нашими „любимчиками“. Постоянно получаем письма, открытки, обереги от вас. Решил лично сказать спасибо, рассказать, как нам важны такие весточки из дома», — поделился на встрече боец.

27 октября исполнился ровно год со дня мобилизации Николая, и именно этот день отпуска он решил провести со школьниками.

Весь класс отправляет Николаю и его сослуживцам письма и рисунки, «обереги», которые бойцы в зоне специальной военной операции заботливо хранят.

«Горжусь такими примерами настоящей дружбы и поддержки», — прокомментировал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, сейчас в краткосрочном отпуске в Буинске находятся 9 человек.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее в зону специальной военной операции отправились 3 добровольца, которые выбрали службу по контракту в зоне СВО. Также состоялась первая отправка новобранцев в рамках осенней призывной кампании.