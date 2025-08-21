Боец спецоперации Альмишев оценил проекты участников форума «Молодёжь и городская среда»

Сегодня в Казани завершил свою работу II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда». В стенах Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма (по адресу – Деревня Универсиады, 35) состоялась защита проектов участников мастерской «Фиджитал урбанистика».

Молодые урбанисты, дизайнеры и технологические энтузиасты на форуме учатся преобразовывать городскую среду через синтез цифровых инструментов и реальных интервенций. На презентации участники показали свои работы, большинство из них – арт-объекты и инсталляции, связанные с историческим прошлым и настоящим России, они затрагивают темы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Мнение о том, как повлияют новые военно-патриотические и социальные объекты на городскую среду, высказал участник программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана», член жюри форума Артем Альмишев.

Ветеран спецоперации заявил, что все работы поспособствуют облагораживанию территорий Казани.

«Будем надеяться, что все работы встанут в оборот, так как абсолютно все они актуальны и не только затрагивают уважение к историческому прошлому, но и улучшают городскую среду. Меня очень привлекла первая работа – «Среди нас», где показали инсталляцию с разными профессиями, она связывает все общество полностью», – отметил Альмишев.

По мнению участника программы «Батырлар», будущие инсталляции послужат усилению патриотизма среди людей, но памятные объекты, посвященные специальной военной операции, ставить еще рано.

«Вне внимания граждан однозначно эти объекты не останутся, потому что у нас любой памятник, который открывается в Казани, без внимания не остается. Памятники – это всегда память, но пока специальная военная операция идет, я думаю, ставить их не стоит. Вот после окончания СВО, мне кажется, памятники у нас появятся, и люди будут помнить. Когда это закончится, тогда и мы сможем полностью почтить память людей, отдавших жизнь за Родину», – подчеркнул он.

II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» стартовал 19 августа. Мероприятие проводилось в рамках более масштабного Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Оно объединило 350 студентов, молодых специалистов, активистов в области градостроительства, архитектуры, дизайна и цифровых технологий со всей России.