Молодежный форум завершился в Казани презентацией проектов фиджитал урбанистики

Сегодня, 21 августа, в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма (по адресу – Деревня Универсиады, 35) в рамках II Всероссийского молодежного форума «Молодежь и городская среда» состоялась защита последних проектов мастерской «Фиджитал урбанистика».

В ходе работы мастерской молодые урбанисты, дизайнеры и технологические энтузиасты учились преобразовывать городскую среду Казани через связь цифровых инструментов и реальной жизни.

Участники трека представили работы по трем тематикам: «Гражданская позиция в современных условиях. Новые подходы в вопросах сохранения исторической справедливости», «Арт-объект как урок. Как искусство сохраняет память о первых наставниках и учителях» и «Временное искусство: дизайн строительных ограждений».

В презентации объектов городской среды приняли участие восемь команд, объединявших представителей Татарстана и других регионов России. К защите они представили проекты мобильной интерактивной инсталляции, цифрового мемориала, сохраняющего историческую справедливость и объединяющего поколения, арт-объекта «Образа учителя», интерактивного строительного медиафасада.

Студенты Казанского художественного училища имен Фешина Каролина Ерзова и Полина Строева презентовали инсталляцию «Среди нас», в которой ярко освещается вклад военных, врачей, учителей, рабочих и строителей в жизни других людей. Инсталляция состоит из вырезанных человеческих фигур, ночью эти силуэты подсвечиваются светом, а днем будут отбрасывать довольно реалистичные тени. По словам участников, такие образы смогут создать впечатление, что все герои находятся среди нас.

«Мы показали патриотическую тему не только со стороны фронта, но и со стороны обычных людей. Главная идея – великие победы всегда окружают великие люди, и эти люди среди нас. Множество людей разных профессий – герои, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в благополучие страны. Сплочение людей разных профессий и всего народа позволяет достигать общей цели и переживать тяжелые времена», – объяснили авторы проекта свою идею.

Гостям форума также показали патриотический арт-объект «Конверт памяти». Это стела, куда можно зайти и отправить письмо ветерану боевых действий, которое позже доставит почта.

«Каждая стена стелы посвящается разным историческим эпохам: XIX век, XX и XXI век. Наша цель – это сохранить, передать следующим поколениям историческую память о значимых событиях и личностях, поддержать изучение истории и традиций своего народа», – объяснила участница форума Самира Шайдуллина.

Скульптура «В надежных руках» должна аллегорически представлять роль педагогов в обществе. «Арка символизирует реку. Она размещена над учителем не просто так. Это показывает, что учителям тоже нужно стремиться к знаниям», – пояснили участники команды «Как искусство сохраняет память о первых наставника и учителях».

Будущие проекты должны поспособствовать улучшению городского пространства, как, например, ограждение рядом с Театром оперы и балета имени Джалиля. Студенты КХУ Софья Аввакумова и Мария Сайкина рассказали, что ограждение станет многослойной декорацией под открытым небом. По их словам, это будет не просто забор, а интерактивная экспозиция, рассказывающая о магии внутри театра.

«Всегда, когда идет какой-то ремонт или реконструкция, то объект ограждается забором. Чаще всего это визуально не очень симпатично, еще шум, который идет от стройки, и жителей это раздражает. Мы хотим сделать дизайн строительного ограждения классным, интерактивным, чтобы люди понимали, для чего это делается. Наше ограждение будет ограждать стройплощадку, ограничивая доступ и обеспечивая безопасность пешеходов. Также ограждение сможет снизить жалобы на неудобства, вызванными строительными работами (шум, пыль и так далее). В дизайне ограждения будут использоваться сцены известных опер и балетов», – сообщили создатели идеи.

II-й Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» проходил с 19 по 21 августа. Организатором выступили Минстрой РФ при поддержке Республики Татарстан, АО «Дом.РФ», общероссийской организации «Городские реновации». Цель форума – создать условия для профессионального и творческого самовыражения молодых специалистов, а также показать возможности карьерного роста в сфере благоустройства и городской среды. Мероприятие собрало участников из 53 регионов России.