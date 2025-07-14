news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 14 июля 2025 14:34

Боец с позывным Гром встретился с главой Мамадышского района

Читайте нас в
Телеграм
Боец с позывным Гром встретился с главой Мамадышского района

Глава Мамадышского района Вадим Никитин продолжает традицию личных встреч с участниками специальной военной операции, находящимися в отпуске.

Накануне он пообщался с Артемом – бойцом с позывным Гром, который с первых дней мобилизации находится в зоне СВО. Сейчас у него пятый по счету отпуск.

Во время теплой и содержательной беседы Вадим Никитин поинтересовался, с какими трудностями сталкивается военнослужащий, и какую помощь может оказать район.

В завершение встречи глава района вручил бойцу рюкзак с необходимыми в быту и на передовой вещами – в знак поддержки и признательности за службу.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото: пресс-служба Мамадышского района.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025