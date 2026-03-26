Около 30 тонн гуманитарного груза отправили из Нижнекамска в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Из Нижнекамска в зону специальной военной операции направили порядка 30 тонн гуманитарного груза. Отправка стала плановой и осуществляется ежемесячно. Забрать помощь прибыли военнослужащие, находящиеся в отпуске.

В состав груза вошли личные посылки для бойцов, маскировочные сети, строительные материалы, шины, средства гигиены и другие необходимые вещи.

В погрузке принял участие боец с позывным Океан, который временно находится в отпуске и вскоре вернется в зону СВО.

«Масксети забираю, колеса для машин. Сейчас пошел сезон, когда колеса рвутся, ломаются, взрываются», — рассказал он.

По словам военнослужащего, поддержка волонтеров остается постоянной.

«Волонтерам спасибо большое, заказываем постоянно помощь, звоним, пишем, они всегда с нами на связи», — отметил боец.

Как сообщила администратор группы «Гуманитарка. Татарстан» Татьяна Никифорова, значительную часть груза составляют автомобильные шины, а также личные отправления для военнослужащих.

«Очень много идет колес для „Урала“. Много груза — личные посылки для бойцов. Отправляем необходимые вещи — средства гигиены, масксети, окопные свечи, вещи для личного пользования», — пояснила она.

Очередную отправку гуманитарной помощи планируется организовать в конце апреля.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

