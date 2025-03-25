Боец из Буинского района после тяжелого ранения на СВО продолжает службу в военкомате

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Потерявший в зоне СВО ногу Иван Тихонов с декабря прошлого года продолжает службу в военном комиссариате Буинского и Дрожжановского районов в качестве ответственного исполнителя.

Осенью 2022 года Тихонов отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Как инженер-сапер он выполнял задачи по разминированию в Донецкой области, недалеко от Волновахи. В июле, после 10 месяцев службы, получил тяжелое ранение: при разминировании под его ногами взорвалась противопехотная мина. Его товарищ, с которым он учился в Казанском автотранспортном техникуме и служил в одной роте, оказал первую помощь и вынес его с поля боя.

После эвакуации Тихонов прошел длительное лечение в военных госпиталях, в том числе в Москве. Во время лечения в столице к раненым приходили офицеры. Они оказывали не только медицинскую, но и психологическую поддержку, рассказывая о возможностях продолжения службы после реабилитации. Иван принял решение вернуться к военной работе уже в мирной жизни.

«В госпитале нам всесторонне помогали адаптироваться, рассказывали о новых законах и программах поддержки военнослужащих. После реабилитации я продолжаю службу в соответствии с законом, принятым Министерством обороны», – делится Иван Тихонов.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Восстановление заняло год и три месяца. Вернувшись домой, боец привыкал к протезу и учился ходить. До мобилизации Иван работал водителем и, хотя пока не управляет автомобилем, надеется снова сесть за руль.

Самой важной в этот период для него стала поддержка семьи. Жена Рада, узнав о ранении, сказала, что главное – он жив, и они справятся с любыми трудностями. Семья живет в частном доме, где всегда много работы, и супруги, как и прежде, делят все заботы поровну. Их дочь, которой было три года, когда отец ушел на фронт, уже подросла и старается помочь папе, уверяя, что будет лечить его, если вдруг заболит нога.

Военный комиссар Буинского и Дрожжановского районов Радик Тухфатуллин отметил, что по указу Президента России военнослужащие, получившие тяжелые ранения, могут продолжить службу в военных комиссариатах или училищах. Прапорщик Иван Тихонов воспользовался этой возможностью и заключил контракт, оставаясь верным своему делу.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.