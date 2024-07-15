Боец о батальоне «Алга»: Ребята из других регионов чувствуют себя тут татарстанцами

Когда только собирался батальон «Алга», бойцы даже не были знакомы, но буквально за полгода они превратились в настоящее братство. И даже новые ребята, которые приходят из других регионов, чувствуют себя там татарстанцами. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал старшина минометной батареи батальона «Алга» Леонид Курдюков.

«Когда только формировали батальон, никто не был знаком, но уже спустя полгода все стали братьями. В этом и есть сила нашего батальона — в единстве. Даже ребята из других регионов, попадая к нам, начинают чувствовать себя татарстанцами», — улыбнулся боец.

Он особо поблагодарил за поддержку Татарстан, откуда часто приходят гуманитарные грузы, так необходимые на передовой.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.