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Боец о батальоне «Алга»: Ребята из других регионов чувствуют себя тут татарстанцами
Когда только собирался батальон «Алга», бойцы даже не были знакомы, но буквально за полгода они превратились в настоящее братство. И даже новые ребята, которые приходят из других регионов, чувствуют себя там татарстанцами. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал старшина минометной батареи батальона «Алга» Леонид Курдюков.
«Когда только формировали батальон, никто не был знаком, но уже спустя полгода все стали братьями. В этом и есть сила нашего батальона — в единстве. Даже ребята из других регионов, попадая к нам, начинают чувствовать себя татарстанцами», — улыбнулся боец.
Он особо поблагодарил за поддержку Татарстан, откуда часто приходят гуманитарные грузы, так необходимые на передовой.
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