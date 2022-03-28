Боец ММА об ударе Смита на вручении «Оскара»: «Это не постановка. Бить он особо не умеет»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал стычку, произошедшую на церемонии вручения премии «Оскар» между Уиллом Смитом и Крисом Роком.

По словам спортсмена, удар американского актера не был постановочным. «Постановочно? Думаю, что нет. Если это была постановка, то было бы более эпично. Видно, что он бить особо не умеет, ударил и сам отлетел назад. Ведущему тоже было не по кайфу в этой ситуации, — цитирует Василевского «Матч ТВ».

«Постановочно, это как в бою Харитонова, когда ему ударили по печени и он эпично упал, якобы кривляясь от боли. В этом случае такого нет. Такие ситуации редко бывают эпичными, зрелищными. Похоже, что ему действительно не понравилось поведение ведущего — вышел, ударил как смог, ничего красивого не было», — пояснил профессионал.

Во время объявления результатов кинопремии «Оскар» Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока по лицу за шутку в адрес жены Смита. Церемония 2022 года стала 94-й по счету.