Названы обладатели «Оскара» в 2022 году

В США определили обладателей престижной кинопремии «Оскар». Церемония, состоявшаяся в 2022 году, стала 94-й по счету и продлилась примерно три часа.

Отличиями церемонии в этом году стала минута молчания в связи со спецоперацией на Украине, вручение восьми статуэток еще до начала мероприятия, а также удар по лицу Криса Рока от Уилла Смита. Как сообщает ТАСС, актер ударил комика за оскорбление его жены. Рок высказался по поводу «короткой прически» женщины, страдающей алопецией.

В ряде основных номинаций награды распределились следующим образом:

— Фильм по роману Фрэнка Герберта «Дюна» засветился сразу в шести номинациях — за лучшие визуальные эффекты, монтаж, саундтрек, звук, работу художника-постановщика. Премию лучшего оператора получил Грег Фрейзер.

— Три премии перешли к фильму «CODA: ребенок глухих родителей», который признан «Лучшим фильмом». Премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий» получил Шан Хейдер, а Трой Коцур стал лучшим актером второго плана.

— Награда в номинации «Лучший режиссер» перешла к Джейн Кэмпион («Власть пса»).

— «Лучшая актриса» — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).

— «Лучший актер» — Уилл Смит («Король Ричард»).

— «Лучшая актриса второго плана» — Ариана Дебос («Вестсайдская история»).

— «Лучший оригинальный сценарий» — Кеннет Брана («Белфаст»).

— «Лучший анимационный фильм» — «Энканто».

— «Лучший иностранный художественный фильм» — «Сядь за руль моей машины».

— «Лучший короткометражный мультфильм» — «Стеклоочиститель» .

На победу в последней категории претендовала также российская короткометражка «БоксБалет» Антона Дьякова, которая осталась без наград.