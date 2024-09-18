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Боец из Нижнекамска спас раненного товарища после атаки FPV-дрона
Военнослужащий из Нижнекамска Алмаз Фатыхов находится в зоне СВО с сентября 2022 года. Татарстанец служит в 1232-м мотострелковом полку 15-й гвардейской бригады. За время службы он зарекомендовал себя как отважный и храбрый воин.
21 августа 2024 года при выполнении боевой задачи по обеспечению подразделения провизией и боеприпасами младший сержант Фатыхов и рядовой Соколов выдвинулись на позиции. На пути следования в районе населенных пунктов Очертино — Прогресс военнослужащие подверглись атаке FPV-дрона противника, в следствии чего рядовой Соколов получил ранение.
Младший сержант Фатыхов, не растерявшись, визуально осмотрел рядового Соколова, быстро оказал первую помощь, остановив кровотечение, и вызвал эвакуационную группу. А затем, дождавшись группу, принял участие в эвакуации сослуживца.
Благодаря решительным действиям Фатыхова рядовой Соколов в короткие сроки благополучно был доставлен в госпиталь.
Отважные действия и высокий профессионализм младшего сержанта Алмаза Фатыхова помогли спасти жизнь боевого товарища.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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