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Боец из Лениногорска приехал в отпуск к беременной жене и сыну
Боец с позывным Ленин из Лениногорского района Татарстана служит на передовой помощником оператора противотанкового ракетного комплекса. Сейчас он приехал в отпуск, уже третий по счету.
Военный и его жена родились и выросли в одной деревне. В Сугушлах прошло их детство и взросление, они учились в одной школе, хотя Ильшат на два класса старше Альфинур.
Вернувшись из армии, молодой человек заметил, как за это время похорошела девушка. «Она будет моей женой!» — решил парень и два года ухаживал за землячкой, добиваясь ее расположения. Потом сыграли свадьбу, родился сын. К концу сентября в семействе ожидается прибавление.
«За лентой» военнослужащий находится два года. «Момент, когда над вами дрон начинает кружить, — это очень страшно. Именно когда снижается, начиненный взрывчаткой. За доли секунды всю жизнь можно вспомнить. И людей, кого знал: родных, друзей и близких», — поделился он пережитыми на фронте ощущениями.
Альфинур поблагодарила государство за предоставленные детям военных льготы: «Сын Нияз обеспечен бесплатным двухразовым питанием в школе, бесплатно посещает спортивные секции и развивающие кружки, будет отдыхать в лагере, участвовать в походах в кино, музеи».
У сына появилась возможность побывать на Президентской новогодней елке в Казани — вернулся очень довольный, добавила Альфинур.
А Ленин в этом году получил удостоверение ветерана боевых действий. Соответствующий статус дает право на коммунальные, налоговые и медицинские льготы.
Подробнее читайте в статье «Мы не диванные патриоты»: зачем татарстанцы идут служить на СВО?.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото предоставлены Ильмирой Гареевой.
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